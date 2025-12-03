Organizaciones sociales denuncian que la Fuerza Pública está abandonada en Norte de Santander( Thot )

Norte de Santander.

La presidenta de la organización Damas Verde Oliva, Lisbeth Díaz, denunció que los policías en Norte de Santander están enfrentando ataques sin contar con el apoyo ni las herramientas necesarias.

Sus declaraciones se dan tras el ataque de la noche de este martes en Aguaclaras, donde fue asesinado el patrullero Luis Montero Angarita y resultó herido el patrullero Jesús Meneses Rodríguez.

“No han cesado los ataques a mansalva. Los uniformados están prestando su servicio a la comunidad y los atacan por la espalda, con sevicia. Es muy triste ver a las familias viviendo este dolor”, aseguró en Caracol Radio.

Díaz advirtió que los refuerzos llegan tarde a las zonas rurales:“La Fuerza Pública está sola. El apoyo llega, pero se demora, y cuando llega ya los subversivos han tenido enfrentamientos con nuestro Ejército”.

También sostuvo que la situación de los habitantes de la zona es crítica.“Los residentes nos dicen que viven encerrados porque el ELN y la disidencia de las Farc están en permanente enfrentamiento. Hay desplazamientos constantes”.

La defensora denunció que los líderes sociales tampoco cuentan con garantías.“Hace dos meses intentaron secuestrarme. No tenemos protección. Estamos haciendo nuestra labor social a nuestra suerte. Incluso tuve que desplazarme nuevamente por amenazas”, dijo.

Uno de los puntos que más preocupa, según Díaz, es el uso de drones con explosivos.“La guerra ahora es con drones y la Fuerza Pública no tiene cómo enfrentarlos. Están atacando no solo a uniformados sino también a civiles”, afirmó.

También cuestionó la desproporción en los ataques.“Los dejan allá con un fusil y defiéndanse. Llegan grupos de más de 50 hombres a hostigar, y en las subestaciones no alcanzan a ser ni doce policías”, advirtió.

Díaz insistió en que la violencia aumentó durante el último año.“Tristemente lo tenemos que decir: los ataques se han incrementado en este gobierno y los grupos armados han superado la capacidad de la Fuerza Pública”, señaló.