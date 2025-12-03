Liberan 28 personas secuestradas por el ELN en Catatumbo: fueron entregadas a la Comisión Humanitaria

Norte de Santander.

Hace pocos minutos, 28 personas —17 hombres y 11 mujeres, entre ellas 5 menores de edad— fueron entregadas en zona rural de Tibú a la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo, tras permanecer privadas de la libertad desde el pasado 16 de enero por el Frente Nororiental de Guerra del ELN.

La misión humanitaria estuvo integrada por la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Iglesia Católica, que verificaron el estado de las personas y activaron los protocolos de atención inmediata antes de su traslado a un punto seguro.

Las autoridades recordaron que este fin de semana también fueron liberadas otras 11 personas, en hechos separados, como parte de los procesos humanitarios que continúan desarrollándose en el Catatumbo.

De manera preliminar, se indicó que los liberados permanecen bajo acompañamiento institucional mientras avanzan las valoraciones de salud y se coordinan acciones para su protección.