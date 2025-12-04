¿Busca trabajo en diciembre? En Bogotá hay más de 200 vacantes: consulte fechas y requisitos. Crédito: Getty Images / Alvarog1970

Terminar diciembre con empleo es el ideal que muchos trabajadores tienen en Colombia, para comenzar el 2026 en condiciones económicas adecuadas y poder aprovechar las vacaciones y periodos festivos.

En ese sentido, la Alcaldía de Bogotá busca facilitarle la búsqueda a las personas que se encuentran sin trabajo en la capital y organiza frecuentemente ferias y bolsas de empleo con diversos requisitos.

De la mano de la Agencia Distrital de Empleo, se desarrolla la estrategia ‘Talento Capital’, que incluye postulaciones presenciales y virtuales para trabajar en reconocidas empresas de la ciudad. Se trata de una oportunidad inigualable para postularse teniendo en cuenta que los cupos son numerosos.

Ofertas de empleo para diciembre en Bogotá

El programa ‘Talento Capital’ liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE) presenta una feria de empleo en dos modalidades: presencial y virtual, para que las personas puedan acceder a las diferentes vacantes, de acuerdo a su nivel de estudios y de experiencia laboral.

Cabe destacar que los principales cargos ofertados en esta campaña son bastante accesibles en cuanto a sus requisitos y están destinados a personas que tengan desde básica primaria, con o sin experiencia en el cargo.

Estos son los empleos disponibles, los requisitos, fechas y cómo aplicar:

Ayudantes de producción agrícola y operarios de cultivo

En alianza con la empresa Serviola S.A.S., la Agencia Distrital de Empleo ofrece 150 puestos de trabajo en Bogotá. La oferta está diseñada para personas que cuenten al menos con básica primaria, con o sin experiencia relacionada.

Las funciones principales de este empleo son las siguientes:

Desbotonar plantas.

Limpieza y retiro de maleza.

Enmallado.

Apoyo general en el proceso de cultivo.

¿Cómo aplicar? Asistiendo este jueves 4 de diciembre de 2025, entre 8:00 a. m. y 2:00 p. m. al parqueadero del Éxito de Suba, que se encuentra en la calle 145 #105B-58, frente a la entrada 1.

Tenga en cuenta que lo recomendable es llevar varias hojas de vida, incluyendo el número de identificación de la cédula.

Asesores de call center

‘Talento Capital’ tiene 70 vacantes disponibles para agentes de servicio al cliente, por intermedio de la Agencia Distrital de Empleo y Grupo Cos. La oferta aplica para bachilleres con o sin experiencia, con la posibilidad de acceder a un contrato a término indefinido.

Las funciones son las siguientes:

Atención al cliente telefónico.

Comunicación efectiva.

Excelente actitud y disposición.

¿Cómo aplicar? Puede realizar la postulación a esta convocatoria de manera virtual este jueves 4 de diciembre de 2025, durante dos jornadas, la primera a las 9:00 a. m. y la segunda a las 11:00 a. m.

Se recomienda tener la hoja de vida disponible y actualizada, con el número del documento de identidad. Tenga en cuenta que puede postularse virtualmente, a través de Google Meet, de igual manera, deberá confirmar su participación en el formulario habilitado por la Agencia de Empleo.