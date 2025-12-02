Oferta de trabajo en Tesla Colombia: Perfiles, requisitos y paso a paso para aplicar

Oferta de trabajo en Tesla Colombia: Perfiles y requisitos para aplicar en Bogotá y Medellín

La llegada oficial de Tesla a Colombia marca un hito para la industria automotriz del país y abre nuevas oportunidades laborales en uno de los gigantes globales de la movilidad eléctrica.

Colombia se convirtió en el segundo país de Sudamérica, después de Chile, en contar con presencia directa de la compañía estadounidense fundada por Elon Musk. Su lanzamiento oficial se realizó el jueves 20 de noviembre de 2025 en el centro comercial Andino, en Bogotá, tras su constitución legal en 2024 ante la Cámara de Comercio y su registro en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Con este anuncio, la demanda por talento especializado comenzó a crecer, especialmente para las operaciones iniciales en Bogotá y Medellín.

Perfiles laborales que busca Tesla en Colombia

Tesla Colombia inició su operación con un modelo de negocio de presencia directa, sin intermediarios, lo que exige un equipo capaz de representar la marca y sostener su crecimiento. Entre las vacantes publicadas en LinkedIn se encuentran tres roles claves:

Asesor de ventas (Medellín)

Encargado de acompañar a clientes potenciales en el proceso de compra, explicar características técnicas de los vehículos eléctricos y garantizar una experiencia comercial de alto nivel.

Desarrollador de proyectos para mercados emergentes de Latinoamérica (Bogotá)

Responsable de impulsar nuevas oportunidades estratégicas en la región, gestionar alianzas y liderar iniciativas de expansión.

Gerente de cuenta de distribución de servicios (Bogotá)

Rol enfocado en coordinar la red de servicios, optimizar procesos posventa y asegurar estándares de calidad.

Estas posiciones reflejan la apuesta de Tesla no solo por vender vehículos eléctricos, sino por implementar una infraestructura integral que incluya estaciones de carga, soluciones de almacenamiento de energía y servicios técnicos especializados.

Requisitos para trabajar en Tesla Colombia

Los aspirantes deben cumplir con criterios específicos que Tesla ha mantenido en todos los mercados donde opera. Entre los requisitos principales se encuentran:

Experiencia profesional mínima de tres años, preferiblemente en el sector automotriz o áreas afines.

preferiblemente en el sector automotriz o áreas afines. Licencia de conducción vigente, indispensable para pruebas, demostraciones y desplazamientos operativos.

indispensable para pruebas, demostraciones y desplazamientos operativos. Dominio fluido de inglés, ya que gran parte de los procesos internos, documentación técnica y capacitaciones se realizan en este idioma.

ya que gran parte de los procesos internos, documentación técnica y capacitaciones se realizan en este idioma. Manejo avanzado de español, especialmente para quienes interactúan directamente con clientes y proveedores locales.

Estos requisitos responden a la necesidad de conformar un equipo altamente capacitado que acompañe el posicionamiento de la marca en un mercado donde competidores como BYD, Chery, Geely y Volvo ya tienen presencia consolidada.

Paso a paso para aplicar a las vacantes de Tesla

El proceso para postularse es totalmente digital y se realiza exclusivamente a través de LinkedIn, donde Tesla publica sus vacantes oficiales. El paso a paso es: