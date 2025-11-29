Internos de la cárcel de Ibagué se graduaron como bachilleres

Ibagué

La ceremonia que se realizó en el COIBA de Picaleña contó con la participación de familiares y docentes de los internos que celebraron el logro que es un avance en la resocialización a través de la educación por ciclos o para adultos.

Para este grado 40 personas privadas de la libertad demostraron que nunca es tarde para volver a empezar. Gracias a la formación de la institución educativa José Joaquín Flórez sede Simón Bolívar, se graduaron como bachilleres en el Coiba de Picaleña.

“Ya son más de 1.200 personas las que se vienen formando con este programa de educación para adultos que nos ha hecho merecedores el pasado 23 de noviembre de una exaltación por parte del Ministerio de Educación Nacional porque la educación es la que les permitirá un mejor futuro”, resaltó Diego Fernando Guzmán, Secretario de Educación.

Finalmente, Alexander Roldán, persona privada de la libertad, indicó que “Es un logro personal y para mi familia realizar todo el bachillerato, me gustaría continuar con una carrera universitaria, como seres humanos nos equivocamos, pero se puede cambiar y ser mejor persona”.