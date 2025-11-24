¿Cuánto tiempo de vacaciones tendrán los colegios?: Calendario escolar de Bogotá 2025-2026

A principios del mes de enero de 2025, fue publicado por la Secretaría de Educación de Bogotá, el calendario escolar para el mismo año, destinado a los colegios públicos de la capital. Estas fechas suelen ser seguidas por algunos colegios privados de la ciudad, sin embargo, muchos otros optan por establecer sus propios calendarios por lo que las fechas pueden variar.

Según esto, las instituciones educativas distritales, compuestas tanto por sus docentes como los estudiantes, iniciaron sus jornadas el día 27 de enero, día que se estableció como el reinicio del año escolar. Este fue distribuido en dos semestres, de tal modo que en medio de ambos, se tuvieran las vacaciones de mitad de año.

Para el 2025, según datos revelados por la secretaría, más de 700.000 niños, niñas y adolescentes fueron matriculados en más de 400 instituciones educativas de Bogotá, las cuales para su funcionamiento, contaron con más de 33.000 docentes, y administrativos, y 1.500 personas de apoyo para seguir los procesos de alumnos que contaran con alguna discapacidad.

Calendario escolar de 2025

Para estos estudiantes, el cronograma institucional se diseñó de tal modo que se cumplieran las 40 semanas lectivas de trabajo en conjunto con los alumnos de educación preescolar, básica y media de la ciudad, el cual se distribuyó de la siguiente manera:

Primer ciclo: 27 de enero al 20 de junio. (20 semanas)

Segundo ciclo: 14 de julio al 5 de diciembre. (20 semanas)

De este modo, los y las estudiantes de colegios públicos de Bogotá, finalizarán sus clases el próximo 5 de diciembre, luego de cumplir sus 40 semanas de trabajo que fueron acompañadas por sus respectivas vacaciones de Semana Santa, mitad de año y semana de receso.

Le podría interesar: Inicia etapa de matriculación a colegios públicos de Bogotá en 2026: ¿Cómo es el proceso?

Último día de clases de 2025

Siguiendo este orden, las vacaciones de los estudiantes iniciarán oficialmente el día martes 9 de diciembre, dado que a pesar de que las clases finalizan el día 5 de diciembre, el día 6,7 y 8 (lunes festivo), no serán días lectivos.

Inicio de clases en enero de 2026

Por tal razón, las vacaciones para todos los estudiantes de colegios públicos en Bogotá, tendrán una duración de 7 semanas, pues según estableció la Secretaria de Educación del Distrito el calendario escolar para el 2026, las clases iniciaran nuevamente el día lunes 26 de enero.

Sin embargo, a pesar de que la fecha de inicio es similar a la que se tuvo en 2025, se tendrán cambios respecto al que será el último día de clases, pues para el próximo año, los colegios públicos finalizarán actividades para el día 29 de noviembre de 2026.

A pesar de que serán algunos días menos, los estudiantes aun así tendrán sus respectivos tiempos de descanso, siendo la Semana Santa, las vacaciones de mitad de año y la semana de receso del mes de octubre.

Otras noticias: Gobierno pide explicación a Alcaldía de Bogotá por presunta discriminación en entrega de refrigerios