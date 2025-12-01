Mil oportunidades de empleo durante la primera semana de diciembre en Bogotá ¿Cómo acceder a ellas?

Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la disponibilidad de más de 900 oportunidades laborales para la primera semana de diciembre (1 al 6 de diciembre), una oferta que cierra el año con variedad de perfiles y opciones para quienes buscan empleo. Las vacantes están dirigidas a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, lo que evidencia la diversidad y amplitud de oportunidades que ofrecen las empresas en la ciudad.

Los cargos disponibles abarcan sectores como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.

Durante esta semana se realizarán seis ferias de empleo a la medida, que ofrecerán 460 puestos de trabajo adicionales y servicios gratuitos como registro de hoja de vida, orientación ocupacional, remisión a vacantes y formación. La Unidad Móvil de Empleo también acompañará estas actividades, llevando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda laboral. En esta ocasión estará ubicada en Suba, en la Calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado hasta el mediodía.

¿Dónde averiguar las vacantes disponibles?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). También pueden recibir información en tiempo real sobre ferias y nuevas oportunidades uniéndose al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

Estos son los cargos disponibles en la feria de empleo en Bogotá