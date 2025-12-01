Mil oportunidades de empleo durante la primera semana de diciembre en Bogotá ¿Cómo acceder a ellas?
La secretaría de desarrollo económico habilitó vacantes para todos los niveles educativos, con salarios que llegan hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la disponibilidad de más de 900 oportunidades laborales para la primera semana de diciembre (1 al 6 de diciembre), una oferta que cierra el año con variedad de perfiles y opciones para quienes buscan empleo. Las vacantes están dirigidas a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, lo que evidencia la diversidad y amplitud de oportunidades que ofrecen las empresas en la ciudad.
Los cargos disponibles abarcan sectores como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.
Durante esta semana se realizarán seis ferias de empleo a la medida, que ofrecerán 460 puestos de trabajo adicionales y servicios gratuitos como registro de hoja de vida, orientación ocupacional, remisión a vacantes y formación. La Unidad Móvil de Empleo también acompañará estas actividades, llevando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda laboral. En esta ocasión estará ubicada en Suba, en la Calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado hasta el mediodía.
¿Dónde averiguar las vacantes disponibles?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). También pueden recibir información en tiempo real sobre ferias y nuevas oportunidades uniéndose al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.
Estos son los cargos disponibles en la feria de empleo en Bogotá
- Supervisora de ventas (puntos físicos)
- Asesora comercial (supernumeraria)
- Conductor niñera - Licencia C3
- Asesor comercial call center
- Auxiliar de ruta
- Conductor C1 y C2
- Auxiliares de bodega
- Ejecutivos telefónicos de ventas
- Analista senior de operaciones
- Analista senior de ingeniería logística
- Analista senior de macro layout
- Analista SIG
- Coordinador de impuestos
- Especialista cuentas por pagar
- Gestor inmobiliario
- Senior planner
- Operario logístico
- Carpintero
- Operario de acrílico
- Operador de tienda
- Vendedores fines de semana
- Auxiliar de cocina tiempo completo
- Cajero polifuncional
- Administrador junior de restaurante
- Operario de confección
- Telemercaderista call center
- Técnico locativo electricista
- Jefe de talento humano
- Impulsadoras
- Coordinador de servicios de enfermería
- Mercaderista
- Mercaimpulsadores
- Auxiliar de bodega u operativo
- Oficial de obra
- Operario de producción
- Auxiliar de habitaciones
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar de áreas públicas
- Auxiliar de operaciones
- Asesor / cajero
- Digitador
- Asesor bancario
- Brigadista nocturno
- Revisor
- Profesional de experiencia al colaborador
- Administrador nacional de proyectos
- Analista de cartera y cobranza
- Analista de fraude
- Analista de enlace operativo
- Analista de servicio senior
- Analista de talento humano
- Asesor comercial TAT
- Asesor integral zona cerrada
- Asesor comercial CVS
- Operador de horno / técnico electromecánico
- Conductoras
- Operador - conductor
- Operador bus alimentador
- Auxiliar de cocina
- Promotor comercial financiero
- Asesor comercial
- Dependiente judicial
- Ejecutivo de cobranzas
- Asesor telefónico servicios
- Docente de matemáticas-física
- Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto
- Auxiliar de mecánica automotriz
- Auxiliar de distribución
- Auxiliar de ruta
- Auxiliar de tienda
- Bodeguero
- Maestro de obra
- Ayudantes de obra
- Residente de obra
- Profesional en patrimonio cultural
- Profesional de presupuesto y programación