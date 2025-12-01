Bogotá

Mil oportunidades de empleo durante la primera semana de diciembre en Bogotá ¿Cómo acceder a ellas?

La secretaría de desarrollo económico habilitó vacantes para todos los niveles educativos, con salarios que llegan hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Feria de empleo. Foto: Alcaldía de Medellín.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la disponibilidad de más de 900 oportunidades laborales para la primera semana de diciembre (1 al 6 de diciembre), una oferta que cierra el año con variedad de perfiles y opciones para quienes buscan empleo. Las vacantes están dirigidas a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, lo que evidencia la diversidad y amplitud de oportunidades que ofrecen las empresas en la ciudad.

Los cargos disponibles abarcan sectores como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.

Durante esta semana se realizarán seis ferias de empleo a la medida, que ofrecerán 460 puestos de trabajo adicionales y servicios gratuitos como registro de hoja de vida, orientación ocupacional, remisión a vacantes y formación. La Unidad Móvil de Empleo también acompañará estas actividades, llevando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda laboral. En esta ocasión estará ubicada en Suba, en la Calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado hasta el mediodía.

¿Dónde averiguar las vacantes disponibles?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). También pueden recibir información en tiempo real sobre ferias y nuevas oportunidades uniéndose al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

Estos son los cargos disponibles en la feria de empleo en Bogotá

  • Supervisora de ventas (puntos físicos)
  • Asesora comercial (supernumeraria)
  • Conductor niñera - Licencia C3
  • Asesor comercial call center
  • Auxiliar de ruta
  • Conductor C1 y C2
  • Auxiliares de bodega
  • Ejecutivos telefónicos de ventas
  • Analista senior de operaciones
  • Analista senior de ingeniería logística
  • Analista senior de macro layout
  • Analista SIG
  • Coordinador de impuestos
  • Especialista cuentas por pagar
  • Gestor inmobiliario
  • Senior planner
  • Operario logístico
  • Carpintero
  • Operario de acrílico
  • Operador de tienda
  • Vendedores fines de semana
  • Auxiliar de cocina tiempo completo
  • Cajero polifuncional
  • Administrador junior de restaurante
  • Operario de confección
  • Telemercaderista call center
  • Técnico locativo electricista
  • Jefe de talento humano
  • Impulsadoras
  • Coordinador de servicios de enfermería
  • Mercaderista
  • Mercaimpulsadores
  • Auxiliar de bodega u operativo
  • Oficial de obra
  • Operario de producción
  • Auxiliar de habitaciones
  • Auxiliar de cocina
  • Auxiliar de áreas públicas
  • Auxiliar de operaciones
  • Asesor / cajero
  • Digitador
  • Asesor bancario
  • Brigadista nocturno
  • Revisor
  • Profesional de experiencia al colaborador
  • Administrador nacional de proyectos
  • Analista de cartera y cobranza
  • Analista de fraude
  • Analista de enlace operativo
  • Analista de servicio senior
  • Analista de talento humano
  • Asesor comercial TAT
  • Asesor integral zona cerrada
  • Asesor comercial CVS
  • Operador de horno / técnico electromecánico
  • Conductoras
  • Operador - conductor
  • Operador bus alimentador
  • Auxiliar de cocina
  • Promotor comercial financiero
  • Asesor comercial
  • Dependiente judicial
  • Ejecutivo de cobranzas
  • Asesor telefónico servicios
  • Docente de matemáticas-física
  • Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto
  • Auxiliar de mecánica automotriz
  • Auxiliar de distribución
  • Auxiliar de ruta
  • Auxiliar de tienda
  • Bodeguero
  • Maestro de obra
  • Ayudantes de obra
  • Residente de obra
  • Profesional en patrimonio cultural
  • Profesional de presupuesto y programación

