Bayern Múnich, molesto con la UEFA tras no recibir respuesta sobre apelación de Luis Díaz

Luis Díaz, expulsado en el duelo de Champions ante el PSG. (Photo by Glenn Gervot - PSG / PSG via Getty Images) / Glenn Gervot - PSG

Ha pasado un mes exactamente desde que Luis Díaz fue figura y vio la cartulina roja en el duelo entre PSG y Bayern Múnich, disputado en El Parque de Los Príncipes de la capital francesa. En aquel compromiso, que terminó 1-2 para los alemanes, Lucho marcó un doblete y fue expulsado, luego de una dura entrada que lesionó al marroquí Achraf Hakimi.

El Bayern debió esperar dos semanas y media para que se diera a conocer la sanción al extremo guajiro, tres fechas de suspensión. El castigo tomó por sorpresa al club, que contaba con una sola jornada de suspensión.

Como si fuera poco, la institución debió esperar unos días más para presentar su apelación, la cual sigue sin tener una respuesta de parte de la UEFA, según informó el medio alemán Sport1.

“El campeón histórico aún no ha recibido respuesta a su solicitud inmediata. Esta situación desconcierta a los responsables. La impaciencia crece; después de todo, su próximo partido de la Champions League ya está programado para el próximo martes. El Bayern se enfrentará entonces al Sporting de Lisboa”, informa el medio.

El Bayern está cerca de cumplir dos semanas sin conocer razón alguna de la Confederación europea. Díaz pagó la primera fecha de sanción ante el Arsenal, duelo donde los alemanes sufrieron su primer y único tropiezo de la temporada. En la próxima semana se cumplirá su segunda fecha de castigo.

“Esta espera forma parte de una serie de retrasos que el Bayern de Múnich ha tenido que soportar por parte de la UEFA en el caso Díaz. Cabe recordar que, dos semanas y media después del partido, el Bayern se enteró de que el jugador de 28 años sería suspendido tres partidos por su falta sobre la estrella del PSG, Achraf Hakimi”, se añade al respecto.

La tarjeta roja que recibió Luis Díaz generó gran molestia entre los principales referentes del club alemán. En su momento, Harry Kane recordó la lesión que le ocasionó Gianluigi Donnarumma a Jamal Musiala en el pasado Mundial de Clubes también en un duelo PSG - Bayern, la cual aún tiene al joven volante fuera de las canchas y que no representó expulsión para el portero italiano.