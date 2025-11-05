Harry Kane recuerda lesión de Jamal Musiala para defender a Luis Díaz: “Esa vez no pasó nada”

Luis Díaz y Harry Kane festejan una anotación con el Bayern Múnich. (Photo by Jasmin Walter - UEFA/UEFA via Getty Images) / Jasmin Walter - UEFA

Luis Díaz fue el jugador del partido en la victoria del Bayern Múnich 1-2 sobre el PSG en Champions League. Al colombiano le bastaron 52 minutos para estar en tres de las cuatro acciones más determinantes del encuentro.

El guajiro abrió el marcador a los 4 minutos y amplió la diferencia a los 32; mientras que al minuto 45+7 se marchó expulsado por una entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi, una entrada desde atrás que le terminó doblando el tobillo al lateral.

Tanto el marroquí, por lesión, como el colombiano, por expulsión, no pudieron continuar en el terreno de juego. Descontando la diferencia el PSG con gol del portugués Joao Neves a los 74 minutos.

Harry Kane en defensa de Luis Díaz

Posterior al triunfo, Harry Kane, goleador y principal figura del club, dialogó con ESPN sobre la expulsión de Luis Díaz, recordando que, precisamente ante el PSG, en el pasado Mundial de Clubes se presentó la grave lesión de Jamal Musiala, joven figura del Bayern Múnich, a quien el portero Gianluigi Donnarumma le terminó ocasionando una fractura de peroné y una luxación en el tobillo.

En aquella oportunidad, por más que la jugada se presentó en el área y las imágenes de la lesión fueron terriblemente fuertes, no se sancionó penalti y no hubo ni siquiera una cartulina amarilla para el guardameta italiano.

“Es muy duro y desafortunado, pero Lucho estaba tratando de sacar la pelota y el jugador de ellos (Hakimi) tenía el pie en medio y le quedó atrapado bajo la pierna de él. Eso es parte del fútbol. Es una lástima, por supuesto, cuando un jugador se lesiona de esta forma, pero nos pasó lo mismo en el Mundial de Clubes cuando Musiala se rompió la pierna por la misma situación y allí no pasó nada”, recordó.

Momento en el que Gianluigi Donnarumma lesiona a Jamal Musiala durante el Mundial de Clubes. (Photo by Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire Ampliar

Sobre la acción y el partido, concluyó: “Fue una jugada dura, obviamente cambió todo el partido, pero no dejamos que eso nos detuviera y encontramos el camino para ganar de todas formas”.