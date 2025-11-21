Oficial: UEFA determina sanción a Luis Díaz en Champions League tras lesionar a Hakimi

El segundo máximo goleador del Bayern Múnich en la temporada en curso, Luis Fernando Díaz Marulanda (11 goles), después de Harry Kane (17 goles), fue expulsado en su última presentación en Champions League, ante PSG, después de marcar el doblete de la victoria final 1-2, en Francia. En primera instancia, la determinación del juez fue mostrarle la cartulina amarilla, pero tras la revisión del VAR, lo expulsó.

La lesión del marroquí puso en duda su participación en la Copa del Mundo 2026, ya que el tiempo estimado para su regreso a los entrenamiento es de 6 a 8 semanas.

En la previa del compromiso de Bundesliga frente a Friburgo, por la fecha 11 de la Bundesliga, donde el entrenador Vincent Kompany manifestío su el tiempo estimado que pretendía sobre la sanción de Luis Díaz, manifestó:

“Mi información es que será un juego (de suspensión)”, afirmó

Sanción de UEFA a Luis Díaz

De acuedo con el docmento oficial de UEFA, la sanción que sobre ‘Lucho’ es de 3 partidos, que serán cumplidos en las siguientes jornadas de la Fase de Liga de la Champions League, donde su equipo enfrentará a Arsenal, Sporting de Portugal y Unión Saint-Gilloise.

Es decir, que su regreso en la competencia más relevante del planeta a nivel de clubes, será hasta el 28 de enero en la última jornada de la ronda liguera, ante PSV en calidad de visitante.

Allí, Luis Díaz podría ampliar su ventaja en la cima de los máximos goleadores históricos colombianos en la Liga de Campeones, donde tiene un gol más que Jackson Martínez y dos más que Radamel Falcao García.

Bayern Múnich, apelará

Según el periodista deportivo Christian Falk, de Bild, Bayern Múnich no se quedará con los brazos cruzados, y “apelará la determinacón de UEFA, exigiendo una justificación por escrito de la resolución para porder recurrr la decisión”, informó en su cuenta oficial en X.