Cali dio un paso para fortalecer su talento laboral en confección textil
59% de quienes terminaron ya cuentan con una vinculación laboral formal en empresas del sector textil de la ciudad
Son 183 personas las que acaban de graduarse en confección industrial, tras tres meses de formación intensiva en un programa que lideró la Alcaldía de Cali junto a ProPacífico.
La iniciativa empezó con más de mil inscritos y logró acompañar a un grupo seleccionado, compuesto sobre todo por mujeres y población migrante y retornada. Lo más importante, el 59% de quienes terminaron ya cuentan con una vinculación laboral formal en empresas del sector textil de la ciudad, superando por mucho la meta inicial, que era del 30%.
Según la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara: Las personas no solo salen con capacidades laborales, sino también con habilidades blandas, dando mano de obra calificada, habilidades para todo el sector textil, y lo más importante, generadoras de confianza”.
Por su parte, desde ProPacífico, su directora, María Isabel Ulloa, destacó que: “Estos resultados muestran que la alianza entre lo público y lo privado sí funciona cuando se piensa en oportunidades reales para la gente.”
En total, los participantes recibieron 300 horas de entrenamiento, combinando habilidades socioemocionales y entrenamiento práctico en confección industrial, desde manejo de maquinaria y corte hasta control de calidad y seguridad industrial.
Con este grupo, Cali suma una nueva cohorte de talento preparado para integrarse al mercado formal y aportar al crecimiento del sector textil con un enfoque social.