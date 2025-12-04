Angie Rodríguez se quedaría en el Dapre: ¿Quiénes son los que estarían detrás de su salida?

Caracol Radio conoció que Angie Rodríguez, no ha presentado su carta de renuncia a la dirección del Dapre, y al parecer, se va a quedar ante el respaldo del presidente Gustavo Petro.

Contrario a lo que habían hablado, el presidente Gustavo Petro sí ha respaldado a la actual directora del Dapre y secretaria general de la presidencia de la república, en medio de una presunta campaña que estarían llevando a cabo al interior de Casa de Nariño para sacarla del gobierno.

Esta presunta campaña la sacamos en primicia en caracol radio después de que Angie Rodríguez fuera víctima de intimidación y de hombres que irrumpieron en su vivienda en el suroriente de Bogotá, robando una bolsa azul con documentación personal y unas monedas de la alcancía de su hijo, por lo asegura que es una amenaza directa hacia él y lo sacará del gobierno en los próximos días.

Pese a esto, y luego de enterarse de una reunión en la que participaron varios funcionarios para sacarla del gobierno, caracol radio conoció que Angie Rodríguez no va a renuncia a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pues ayer en una reunión, el presidente Gustavo Petro le dio respaldo y habría decidido quedarse en la entidad, para denunciar las irregularidades que habría encontrado en contratos en el Fondo de Adaptación, que dará a conocer en las próximas horas.

¿Quiénes estarían tras su salida?

Según fuentes le revelaron a Caracol Radio, el presunto plan que estarían llevando a cabo al interior en Casa de Nariño, lo estaría liderando Raúl Moreno, actual jefe de Despacho y quien Angie Rodríguez lo ubicó en el cargo.

También, se habla de Letty Leal, actual subdirectora del Dapre y de quien se presumía que sería el reemplazo de Angie en la entidad.

Además, nombran a José Alexis Mahecha, de quien Angie se opuso de su llegada a la Secretaría general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, del Ministerio de Hacienda, pues habría tenido varios disgustos cuando trabajó como subdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia.

A pesar de que Angie se opuso a su designación, José Alexis Mahecha fue notificado en su cargo y su hoja de vida apareció en Aspirantes Presidencia. Los problemas tendrían relación con una presunta contratación de exagentes del DAS en el Gobierno, en lo que señalan que estaría involucrado Mahecha, pues ocupó cargos directivos en el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, entre 2004 y 2009.

Aunque nunca fue condenado por los seguimientos ilegales y procesos judiciales que rodearon al DAS, sí apareció mencionado en varias investigaciones sobre estos hechos.