Angie Rodríguez sale de la dirección del Dapre, en reemplazo llegaría Letty Leal

Tal y cómo anticipamos en Caracol Radio, Angie Rodríguez sale de la dirección del Dapre.

En su reemplazo llegaría Letty Leal, actual subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

El presidente Gustavo Petro le habría pedido su renuncia y en las próximas horas se oficializaría su salida, ante los problemas que le generó su resistencia el nombramiento de José Alexis Mahecha, como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

La aún directora del Dapre, no habría estado de acuerdo con ese nombramiento, por las discordias que tuvo con Mahecha, cuando trabajó como subdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia.

¿Qué más se sabe de su salida del Dapre?

Caracol Radio conoció que en Casa de Nariño, habría una campaña para sacar a Angie Rodríguez del Gobierno, pues habría descubierto irregularidades en contratación en el Fondo de Adaptación.

Además, varios funcionarios no estuvieron cuestionando los nombramientos que le ha hecho el presidente Gustavo Petro en los últimos meses, como su llegada al Fondo de Adaptación.

Se habla de problemas de género, que habría sufrido por el hecho de ser mujer y ascender en el Gobierno.