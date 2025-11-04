Cerraron bomba de gasolina en Nariño, Antioquia ante intimidaciones de ilegales por extorsión

Nariño- Antioquia

Las autoridades confirmaron que una estación de gasolina en la vereda El Recreo del municipio de Nariño , en el Oriente de Antioquia, cerró el negocio debido a intimidaciones de grupos ilegales. Ante esta coyuntura, la alcaldía y las autoridades policiales y militares adelantarán una reunión de seguridad para analizar la situación y realizar acompañamiento a la empresa afectada.

Caracol Radio conoció de fuentes extraoficiales que el administrador de la bomba de gasolina decidió cerrar el negocio ante la intimidación de la que fue víctima este fin de semana. El amedrantamiento se hizo público debido a unas fotografías que circularon por las redes sociales en las que alguien apunta con un fusil desde una parte alta boscosa hacia la estación de gasolina. Al parecer, y es lo que las autoridades están investigando, es porque la empresa se ha negado a acceder a presiones para el pago de extorsiones, a lo que se habría negado y por ello ha sido víctima de este tipo de intimidaciones.