Cerraron bomba de gasolina en Nariño, Antioquia ante intimidaciones de ilegales por extorsión
Las autoridades están investigando a los responsables de estas intimidaciones y se presume que es un reducto del grupo de alias “Camila”, del Clan de Oriente.
Nariño- Antioquia
Las autoridades confirmaron que una estación de gasolina en la vereda El Recreo del municipio de Nariño, en el Oriente de Antioquia, cerró el negocio debido a intimidaciones de grupos ilegales. Ante esta coyuntura, la alcaldía y las autoridades policiales y militares adelantarán una reunión de seguridad para analizar la situación y realizar acompañamiento a la empresa afectada.
Caracol Radio conoció de fuentes extraoficiales que el administrador de la bomba de gasolina decidió cerrar el negocio ante la intimidación de la que fue víctima este fin de semana. El amedrantamiento se hizo público debido a unas fotografías que circularon por las redes sociales en las que alguien apunta con un fusil desde una parte alta boscosa hacia la estación de gasolina. Al parecer, y es lo que las autoridades están investigando, es porque la empresa se ha negado a acceder a presiones para el pago de extorsiones, a lo que se habría negado y por ello ha sido víctima de este tipo de intimidaciones.
También se informó a este medio de comunicación que serían tres las personas, quienes generaron la amenaza contra el negocio de combustible y quienes habrían asesinado al menor de 13 años el 18 de octubre de 2025. Al parecer, sería un reducto del Clan de Oriente, el mismo que comandaba Carlos Alberto Herrera Arcila, alias “Camila”, quien fue capturado en el 2023 y estaría ordenando acciones ilegales desde su centro de reclusión.