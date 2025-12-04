31 personas han resultado quemadas con pólvora en Antioquia: hay aumento del 3% en los casos

Antioquia

La cifra de lesionados por el uso de pólvora en Antioquia continúa en aumento. Según el más reciente reporte de las autoridades de salud, el departamento registra 31 personas quemadas en lo que va de la temporada de fin de año.

El informe detalla que entre los afectados hay 5 menores de edad y 26 adultos, además de dos personas que sufrieron amputaciones por la gravedad de las lesiones. No se reportan casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol.

Medellín sigue siendo el municipio con mayor número de víctimas, con 21 lesionados. Entre ellos se encuentra un menor de 14 años, de nacionalidad venezolana, quien sufrió amputación de las falanges del pulgar y el índice de su mano izquierda tras la explosión de un volador en el barrio Olaya Herrera, comuna 7.

Otros municipios con casos registrados son: Nechí (2), Bello (2), El Bagre (1), Itagüí (1), Caucasia (1), Envigado (1) y Cáceres (1).

Llamado a la prevención

En comparación con la misma fecha de la temporada pasada, cuando iban 30 lesionados, este año se presenta un incremento del 3,3 %.

Las partes del cuerpo más afectadas han sido la cara, manos, piernas, tórax y extremidades, además de lesiones oculares y auditivas.

Las autoridades departamentales reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora y a proteger especialmente a los menores de edad, recordando que “la alegría no se quema, se comparte”.