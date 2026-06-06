El frente 4 de disidencias habría ordenado el cese de la extracción minera en Remedios, Antioquia

Remedios- Antioquia

Habitantes de la zona rural del municipio de Remedios en el Nordeste de Antioquia denunciaron que en ese territorio está circulando un audio en el cual se intimida a la población minera para que suspendieran la extracción desde ayer 5 de junio y hasta nueva orden.

El audio que llegó a la redacción de Caracol Radio sería de un integrante del frente 4 de las disidencias del Bloque Magdalena Medio de alias Calarcá; por lo menos así se presenta ante la población a la que se le envió. En el documento de audio, intimida a las personas que trabajan con dragas, motobombas, retroexcavadoras, operadores de los motores, entre otros, que se dedican a la minería, especialmente en la zona que comprende las veredas Cooperativa, Panamá Nueve y Cañaveral Chicamoqué.

“Quedarán paralizadas esta nueva orden, por orden del 4º frente de las FARC del bloque Magdalena Medio. Todo aquel que no acate la orientación de las FARC tendrá, en su momento, que rendir cuentas, porque esta es una orientación del jefe superior: paralizar toda esa maquinaria, hasta nueva orden. El que nos encontremos trabajando después del 5 de junio, ya lo llamaremos a rendir cuentas. “¿Por qué no acato las órdenes?”, dice un extracto del audio intimidante.

Caracol Radio consultó a algunas personas de la zona mencionada para conocer si esa orden será acatada y manifestaron que los trabajos sí se suspendieron por precaución. Por lo pronto, las autoridades están analizando el audio en el que intimidan a la población. Además, porque por el momento los ilegales no han manifestado con claridad las razones de esta decisión.