Video de Daddy Yankee deja evidencia de quema de pólvora en residencia de Medellín

Medellín

El primero de diciembre, el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee compartió en redes sociales un video en el que se observa a varias personas lanzando artefactos pirotécnicos desde un apartamento en El Poblado, durante la alborada del 1 de diciembre.

La publicación, que rápidamente se viralizó, y que cuenta ya con más de 1 millón de reproducciones, puso en evidencia una práctica que está prohibida en Medellín, especialmente en conjuntos residenciales y propiedades horizontales.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que adelanta investigaciones para identificar a los responsables. Según la entidad, este tipo de actos ilegales podrían imponer sanciones de comparendo por la ley 1801 numeral 30 literal 1 para quienes incurran en dichos comportamientos.

Este hecho se suma a los reportes de la Gobernación de Antioquia, que ya contabiliza más de 20 personas lesionadas por pólvora reportadas en la primera semana de diciembre.

En redes sociales también se difundió otro episodio en Bello, Antioquia, donde vecinos celebraron el momento en que un habitante lanzó un baldado de agua a otro que quemaba pólvora desde la ventana de un inmueble, como forma de protesta ante la molestia que generaba.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía de evitar el uso de pólvora, recordando que además de estar prohibida en espacios residenciales, la manipulación sin autorización pone en riesgo la vida de adultos, menores y animales de la ciudad.