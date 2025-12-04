28 años de cárcel para hombre que asesinó a sus padres por no darle dinero . Foto: Fiscalía General de la Nación.

Envigado, Antioquia

Un juez de conocimiento de Envigado condenó a 28 años y 18 días de prisión a Sebastián Cano Ospina, quien aceptó los cargos por el doble homicidio de sus padres y otros delitos relacionados con hurto y acceso abusivo a un sistema informático.

El crimen ocurrió en la madrugada del 10 de abril de 2024 en una vivienda del barrio Jardines de Envigado; según la investigación, este hombre atacó con arma cortopunzante a sus progenitores luego de que estos se negaran a entregarle dinero.

Labores de la Sijín permitieron reconstruir los pasos del agresor tras el doble asesinato y expresaron que el hombre abandonó el inmueble en un taxi llevando consigo los celulares de sus padres y la billetera de su padre. Más tarde, utilizó una de sus tarjetas bancarias para retirar 9.700.000 pesos, de los cuales transfirió una parte a un tercero que, según la Fiscalía, le suministraba estupefacientes y otros servicios.

Horas después, fue capturado en un motel del municipio de La Estrella, donde las autoridades le encontraron varias dosis de distintas sustancias ilícitas.

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo judicial ordenó el pago de una multa equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2024.