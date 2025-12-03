VIDEO | Daniel Muñoz sigue en racha: Golazo para Crystal Palace en la Premier League

Daniel Muñoz sigue viviendo momentos de idilio en el Crystal Palace. El colombiano encontró su lugar en el mundo y potenció sus cualidades como lateral, haciendo toda la banda en el cuadro inglés. Esta vez se reportó con una nueva anotación en la Premier League.

El antioqueño marcó el segundo gol en sus últimos cuatro partidos con el club londinense, pues el más reciente se lo convirtió a Wolverhampton por la fecha 12. Esta vez lo hizo contra el Burnley, en la jornada 14 en calidad de visitante.

Muñoz, vestido de delantero

Muñoz ya acostumbró a hacer goles de delantero. Ante el Burnley no se quedó atrás y al minuto 44′ se zambulló para conectar un centro que lanzó a la perfección Marc Guehi y de cabeza la mandó a guardar cambiándole la trayectoria. Gran capacidad de definición para el jugador de 28 años.

Tomado de: ESPN

Esta fue la cuarta anotación del ex Atlético Nacional en lo que va de la temporada en 23 partidos jugados, en los que también cuenta con 2 asistencias para un total de 6 contribuciones directas en goles del Crystal Palace. Del mismo modo, llegó al doble dígito de tantos en el club inglés, 10 en 85 juegos.

Muñoz marcó el gol de la victoria ante el Burnley (0-1), resultado que le permite ascender al puesto 5 de la Premier League y quedar con 23 puntos. El líder sigue siendo Arsenal, con 33 puntos, seguido del Manchester City.

Glasner busca competencia para Muñoz

Recientemente, se conoció que el técnico del Palace, Oliver Glasner, está en la búsqueda de un lateral derecho y ya lo habría encontrado. Se trata del francés Sacha Boey, quien milita en el Bayern Múnich y por quien habrían enviado una oferta para que se sume en enero.

Esto se puede entender como la intención de que Muñoz tenga una competencia en el puesto o, que en caso de que el colombiano salga transferido, se quede como su reemplazante en el lateral derecho.