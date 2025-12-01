¡Cuidado, Daniel Muñoz! Crystal Palace le encuentra su competencia en el Bayern Múnich

Desde que Daniel Muñoz llegó al Crystal Palace en enero de 2024, se adueñó de la titular y no conoció de adaptación alguna. El colombiano no ha tenido una gran competencia por el puesto, pues el que juega por esa banda con naturalidad, Nathaniel Clyne, pasó a tener un papel de poco protagonismo.

Además, Muñoz ha contado con la fortuna no haber tenido graves lesiones en lo que va de su estadía en Inglaterra. Esto, sumado a su gran nivel, lo ha llevado a tener la continuidad necesaria para ser catalogado uno de los mejores laterales de la Premier League, e incluso del mundo.

Crystal Palace encuentra la competencia para Muñoz

Este lunes, el periodista Sacha Tavolieri reveló en Sky Sports que Crystal Palace ya encontró a un lateral derecho que es del gusto del entrenador, Oliver Glasner. Se trata del jugador del Bayern Múnich, el francés Sacha Boey de 23 años, por quien el club inglés ya habría presentado una oferta.

“¡El Crystal Palace ha presentado una oferta concreta al Bayern de Múnich por Sacha Boey! En contacto directo con el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, Oliver Glasner siente especial predilección por el lateral derecho francés. Tras haber tenido dificultades para conseguir minutos de juego en Baviera, Boey ya ha manifestado su disposición a regresar a la Premier League", se lee en la publicación.

Boey llegó al Bayern en enero de 2024, pero no ha podido sumar los minutos esperados. En casi dos años apenas logró sumar, a la fecha, 37 partidos, de los cuales solo en 14 lo hizo como titular.

La eventual llegada de Boey al Crystal Palace, de momento, le pondría una competencia a Daniel Muñoz por el puesto. Por su parte, en caso de que Muñoz se llegue a ir en el mercado de enero, ante los supuestos intereses en diferentes equipos, el francés sería un buen reemplazo para la posición.