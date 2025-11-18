Desde Barcelona confirman el interés por Daniel Muñoz: estos son los otros laterales en carpeta / Getty Images

¡La salida de Daniel Muñoz del Crystal Palace está más cerca que nunca! En las últimas semanas, la prensa europea ha puesto al lateral colombiano en el radar de varios de los equipos más poderosos del planeta.

Claro está que París Saint-Germain y FC Barcelona parten como los principales favoritos a quedarse con el antioqueño, ya sea en este mercado invernal o hasta el veraniego del 2026.

Desde Barcelona confirman el interés por Daniel Muñoz

Recientemente, la prensa española destacó que Barcelona busca potenciar sus laterales y entre los futbolistas apuntados se encuentra Daniel Muñoz. En este orden de ideas, el medio ‘Mundo Deportivo’ recalcó la "vocación ofensiva" del jugador y "su deseo de vestir de azulgrana“.

"Otro lateral que sueña con jugar en el Barça es el internacional colombiano Daniel Muñoz (29 años, Crystal Palace), quien no teme verbalizar su deseo de vestir de azulgrana. Es un carrilero con una gran vocación ofensiva que quiere dar un salto en su carrera“, sentencia el citado medio.

Otros laterales en carpeta del Barcelona

El tema es que, según ‘Mundo Deportivo’, Daniel Muñoz no es el único lateral derecho en carpeta. En el listado hay otros dos nombres de gran trayectoria por el fútbol europeo, aunque uno de ellos ha estado alejado por cuenta de los millones árabes.

Denzel Dumfries: El defensor neerlandés viene de brillar como nadie en el vigente subcampeón de la Champions League, Inter de Milán. Aunque estuvo a punto de llegar en el pasado mercado de fichajes, el ‘Fair Play financiero’ le impidió completar la operación.

João Cancelo: El futbolista portugués destaca por su presencia ofensiva y saber ya lo que es portar la casaca blaugrana, recordando que allí jugó en la temporada 2023-24. Ahora bien, lleva dos años en Arabia Saudita y aunque al director deportivo Deco le agradaría su regreso, al entrenador Hansi Flick para no convencerlo.

Dejando todo lo anterior de lado, el medio español aclaró que para la directiva culé es más importante reforzar la banda izquierda que la derecha, teniendo en cuenta que por ese lado del campo se cuentan con las alternativas de Jules Koundé y Eric García. Si bien son dos jugadores cuya posición natural es la de zaguero central, por costado derecho han respondido.

Habrá que esperar si en el próximo mercado se toma la decisión de regresarlos a su lugar para la incorporación de un lateral puro.

