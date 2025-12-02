“La rectoría de Leyton Barrios es insostenible: gobernador del Atlántico, Eduardo Verano

El gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó este 1 de diciembre que la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca dio respuesta a una solicitud presentada el 24 de noviembre pasado en la que la institución “rechaza de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad”, que fue presentada por Leyton Barrios para ocupar el cargo como rector de la Uniatlántico.

El mandatario comentó que lo primero que se hizo fue presentar una acción judicial contra la designación del rector que hizo el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, ante las presuntas falsedades en la acreditación de los requisitos exigidos para ostentar el cargo.

Rechazo del nombramiento

“Con base a lo anterior, entonces le preguntamos directamente a la misma universidad, a la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, el 24 de noviembre, que nos diera una verificación exactamente de cómo era la autenticidad de esa certificación. Hoy en el Consejo Superior que tuvimos recibimos una respuesta de la Corporación que expresamente nos dice de la siguiente manera Se determinó rechazar de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad ordenar la apertura de una investigación interna orientada a establecer el origen, circulación y contexto del documento y poner en conocimiento de las autoridades competentes la información recibida”, dijo Verano.

Esta confirmación de falsedad hace que la rectoría de Leyton Barrios sea “insostenible”, indicó el mandatario.

“El objetivo es claro: asegurar que los altos cargos de la Universidad del Atlántico sean ocupados por profesionales cuya idoneidad no ofrezca dudas y que su acreditación cumpla rigurosamente con la ley”, dijo la Gobernación.