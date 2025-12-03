Avalancha de renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspirar al Congreso de la República

El Concejo de Barranquilla vivió una semana movida con la salida de tres de sus integrantes, quienes decidieron dejar su curul para buscar un escaño en el Congreso de la República. Los primeros en oficializar su renuncia fueron los concejales de Cambio Radical, Estefanel Gutiérrez y Samir Radi. Ambos, jóvenes cabildantes, pretenden aspirar a la Cámara de Representantes.

Despedida de Estefanel Gutiérrez

Durante la sesión en la que presentó su renuncia, Estefanel Gutiérrez agradeció el respaldo recibido por parte de sus colegas y destacó su compromiso con la ciudad durante su paso por el cabildo.

“Les agradezco profundamente por creer en mí y por acompañarme siempre, al muchacho del barrio que soñaba con llegar hasta aquí. Hoy estoy muy feliz de contar con la presencia de mi esposa, de mi padre Rumaldo Gutiérrez, de mi otro padre, Humberto Matos, de mi hermana, de toda mi familia y de mis amigos, quienes sé que seguirán apoyándome en este camino. Como dice la palabra de Dios: Eben-Ezer. Señor Presidente, el sueño del soñador sigue vigente. Muchas gracias”, dijo Gutiérrez.

Los concejales reconocieron su labor y participación activa en debates clave para la ciudad.

Samir Radi también deja su curul

Samir Radi, quien fue dos veces presidente del Concejo de Barranquilla, también anunció su salida para emprender el camino hacia el Congreso. Sus compañeros resaltaron los aportes que realizó durante sus periodos de liderazgo.

“Las dos veces que este Concejo me permitió ser presidente me acogieron, me guiaron y me ayudaron a garantizar que esta corporación estuviera siempre a la altura de lo que representa Barranquilla: una de las ciudades más importantes del país y de Latinoamérica”, sostuvo.

La corporación le expresó un reconocimiento especial por su papel en la modernización y proyección del concejo distrital.

Tres renuncias en una semana

A la lista se sumó Juan Camilo Fuentes, quien esta misma semana formalizó su renuncia. Se conoció que también buscará una curul en la Cámara de Representantes, completando así un inusual movimiento político en pleno cierre de año.