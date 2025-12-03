Presentan la agenda oficial del Carnaval de la 44: nuevos escenarios y eventos

El Carnaval de la 44 presentó su agenda oficial para la temporada de Precarnaval y Carnaval del próximo año en donde se tendrá nuevos escenarios, recorridos y eventos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La agenda oficial se dio a conocer en el marco de la entrega de los decretos que oficializan a Sharon Hurtado, el rey momo Luis Mauricio Aragón y los reyes infantiles Ashely Gómez Vásquez y Germán Palomino Montes, como representantes de esta fiesta.

¿Cuál será la agenda?

La temporada de Precarnaval iniciará el 25 de enero con el desfile infantil “Herederos de la tradición”.

"El evento que se oficializa este 2026, recorrerá Alameda del Río, un vecindario que reúne a más de cien mil habitantes y que se abrirá al Carnaval con un evento lleno de alegría y tradición", indicó la organización.

Así mismo detallaron que: “cuatro días después, los barranquilleros se darán cita para disfrutar del espectáculo de coronación. Un evento que se realizará, por primera vez, en la explanada de Puerta de Oro. Serán más de mil bailarines, una puesta en escena con tecnología y grandes efectos. Y el 7 de febrero, la cita será en la Izada colectiva de banderas “Vara Santa”, en la Plaza San Nicolás, pleno Centro Histórico de Barranquilla. Un evento que reunirá a los grupos folclóricos del Carnaval de la 44″.

Homenaje a Gabriel García Márquez

Debido a que en el 2026 será la celebración del centenario del natalicio de Gabriel García Márquez, el sábado 14 de febrero, durante La Batalla de Flores del Recuerdo “Sonia Osorio”.