Gobernador ordena traslado de presuntas irregularidades en designación del rector de la Uniatlántico

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, informó que las presuntas irregularidades en las certificaciones presentadas por Leyton Barrios durante el proceso de selección serán trasladadas a las autoridades correspondientes para su verificación. Aunque Barrios actualmente se mantiene como rector en propiedad, Verano advirtió que la situación debe ser analizada a profundidad para garantizar la transparencia institucional.

Consejo Superior evaluará la continuidad de Leyton Barrios

Verano anunció que próximamente se realizará una reunión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para estudiar la continuidad de Barrios en el cargo. Señaló que la corporación deberá revisar los documentos aportados y tomar una decisión fundamentada sobre su permanencia.

“La información que hemos recibido sobre las certificaciones presentadas nos lleva a considerar necesario poner en conocimiento de las autoridades competentes la veracidad de esos documentos, pues existen dudas que deben aclararse. No podemos mantener en la rectoría a alguien cuya documentación no esté plenamente verificada; buscamos garantizar tranquilidad y transparencia para toda la comunidad universitaria. Actualmente no contamos con la claridad suficiente y por eso nos reuniremos con nuestro equipo y con la Universidad para definir cuándo convocar al Consejo Superior y tomar una decisión sobre este tema”, explicó.

Llamado a la claridad y tranquilidad institucional

El gobernador enfatizó que el propósito de estas actuaciones es brindar claridad a la comunidad universitaria y garantizar que la institución cuente con un proceso de selección legítimo y confiable. Aseguró que la Universidad del Atlántico debe mantenerse en un ambiente de estabilidad, confianza y respeto por los procedimientos administrativos.