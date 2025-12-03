Tendencia hacia 2026 para elecciones presidenciales: Así se preparan la Registraduría y Procuraduría

En el marco del evento ‘Visión 2026’, que congrega a líderes del sector público y privado para analizar la agenda nacional, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, delinearon las estrategias y los retos que marcan el panorama electoral en el país, con la mira puesta en las elecciones presidenciales del próximo año.

El Registrador Penagos calificó este periodo de trabajo como uno de “exigencia democrática muy alta, sin precedentes”. Destacó que, en el último año, se han realizado cerca de 19 elecciones atípicas, incluyendo las de gobernación en Putumayo, Vichada y Magdalena. Además, este periodo ha estado cargado de desafíos como consultas populares, elecciones de consejos de juventudes y el aumento en el número de candidatos que se postulan mediante la recolección de firmas.

El Registrador fue enfático en que, si bien la Registraduría “gerencia el proceso y garantiza integridad y transparencia”, la tarea de gestionar un proceso electoral transparente y efectivo en 2026 es una “responsabilidad de todas las instituciones del Estado”.

Prevención y vigilancia por parte de la Procuraduría

Por su parte, el Procurador General, Gregorio Eljach, resaltó que la función de la Procuraduría va más allá de la intervención judicial y los procesos disciplinarios. Bajo el principio de que “mejor prevenir que curar”, la función de prevención ha sido fundamental.

Para robustecer la vigilancia del proceso electoral desde marzo de 2025 hasta la culminación de los litigios judiciales post-electorales, la Procuraduría ha creado dos delegadas especializadas en materia electoral, sin modificar su estructura ni aumentar cargos, solo asignando funciones.

“Una procuraduría delegada para lo electoral en tema jurídico, jurisprudenciales, de derecho comparado y doctrina internacional, la de contenidos. Y otra delegada, de igual rango e igual importancia, para lo técnico, lo operativo y lo logístico”, puntualizó.

El objetivo de ‘Paz Electoral’

Ante la incertidumbre generada en el país sobre el buen funcionamiento de las instituciones, el Procurador Eljach destacó durante el panel ‘Panorama electoral: aprendizajes del 2025 y retos del 2026’, la estrategia de ‘Paz Electoral’.

“Colombia reclama tranquilidad para la democracia (…) es un clamor nacional que asumimos como instituciones públicas de control, autónomos e independientes, no somos Gobierno y tampoco somos rama del poder público”, afirmó el Procurador.

Esta iniciativa busca hacer conciencia en la sociedad sobre la necesidad de un proceso integral que sea legítimo, participativo y cumpla con las normas, con el objetivo supremo de “mantener el funcionamiento intocable de las instituciones que desde hace unos meses se cuestiona si funcionan bien o no”.

Siga ‘Visión 2026’ acá: