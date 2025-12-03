Por fin se recuperó el sector de la 23 con 11 en Pereira, lugar afectado por el consumo de droga

Pereira

Tras varias denuncias realizadas por habitantes y comerciantes del centro de la ciudad, visibilizadas a través de Caracol Radio, las autoridades intervinieron el sector de la carrera 11 entre calles 23 y 24, un punto que se había convertido en uno de los más críticos de la capital risaraldense debido a la presencia masiva de habitantes en condición de calle y el consumo de diferentes tipos de drogas, situación que generó aumento de hurtos, deterioro del espacio público y afectaciones a la convivencia.

La Policía Nacional, a través del Grupo de Policía Comunitaria, desplegó acciones integrales en esta zona, incluyendo jornadas de limpieza y transformación del entorno, recolección de residuos, actividades pedagógicas de prevención y acompañamiento permanente de uniformados.

La intervención se desarrolló de manera articulada con la Alcaldía de Pereira, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder y la comunidad organizada, con el objetivo de fortalecer la seguridad, dignificar el espacio público y recuperar la tranquilidad del sector, así lo confirmó el coronel Juan Pablo Ruíz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Ese mal llamado parque de los locos como era conocido, ya no se volverá a llamar de esa manera, ahora se debe conocer como el parque de los niños donde pueden ir las familias a disfrutar de ese entorno, a sacar la mascotica, a jugar, a montar en patines, a hacer todo lo que quieran las familias”, explicó el coronel Ruíz.

Las autoridades confirmaron que estas actividades continuarán de manera sostenida y que se promoverán acciones comunitarias frecuentes para evitar que el punto vuelva a convertirse en foco de criminalidad y deterioro urbano.

Durante este proceso, se confirmó que, en lo corrido del año, la Policía Metropolitana ha logrado la recuperación de 12 parques, 117 zonas seguras fortalecidas y se han desarrollado más 6.900 jornadas preventivas.

Estas acciones consolidan la articulación entre ciudadanía e instituciones para enfrentar problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad en sectores priorizados de la ciudad.

