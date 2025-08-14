Joseph Oughourlian, Presidente de Prisa, llama a fortalecer los medios y combatir la desinformación

En el marco del de la 81ª Asamblea Nacional de la ANDI que se desarrolla en Cartagena, el CEO del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian resaltó la importancia de fortalecer los medios tradicionales, frente a los riesgos de las redes sociales con el incremento de la desinformación y las llamadas “fake news”.

Advirtió que en el auge de las plataformas digitales la falta de verificación y contraste amenaza la democracia, por lo que un periodismo de calidad es fundamental para enfrentar el reto.

Lea también: Nuestros gobernantes deberían alegrarse de que nos vaya bien: empresario en Congreso ANDI

Oughourlian lamentó que la dinámica de las redes sociales estableció la cultura del “todo vale”, por lo que el trabajo de los que llaman “medios tradicionales” cobra relevancia, al realizar el filtro necesario para contrastar y verificar la información, combatiendo de esta manera las llamadas “fake News”

Otras noticias: Las voces de la democracia deben ser escuchadas y no silenciadas: Bruce Mac Master por Miguel Uribe

“Nos pueden reprochar muchas cosas, pero nosotros hacemos nuestros deberes a la hora de contrastar una información, hablar con varias fuentes y producir una pieza relevante para nuestros lectores o nuestros oyentes”, aseguró el CEO de Prisa.