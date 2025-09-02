Caracol Radio cumple 77 años al aire: un recorrido por su historia y liderazgo

Caracol Radio, una de las cadenas radiales más importantes del país y parte del grupo español PRISA Media, celebra este 2 de septiembre sus 77 años de historia, consolidándose como un referente en la información y deporte para millones de oyentes en Colombia.

Fundada en 1948 bajo el nombre de Cadena Radial Colombiana, la emisora ha acompañado a varias generaciones de colombianos a través de sus espacios noticiosos, culturales y deportivos. En el transcurso de estas más de siete décadas.

Desde su integración a PRISA Media, Caracol Radio ha fortalecido su presencia digital y multiplataforma, apostando por los pódcast, el streaming y los formatos interactivos que conectan con nuevas audiencias sin perder la cercanía que le ha caracterizado en la radio nacional.

Hoy, con programas como 6AM, 10AM, Hora 20, El Pulso del Fútbol y el VBar Caracol, reafirman su compromiso con el periodismo independiente y de calidad, al tiempo que celebra junto a sus oyentes este aniversario que la consolida como un medio clave en la vida pública del país.

¿Cómo nació Caracol Radio?

En esta ocasión especial, José Manuel Restrepo compartió los orígenes de la emisora, respondiendo a la pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo nació Caracol Radio? Los inicios se remontan a Humberto Restrepo Arango, un joven antioqueño apasionado por la radio, quien en 1941 construyó un transmisor y fundó Emisora Siglo XX (HJDA).

Posteriormente, William Gil Sánchez, odontólogo y periodista, se unió como socio promotor, aportando su visión y habilidades comerciales. Destacó que, la sociedad importó un moderno transmisor de 10 kilovoltios para Emisora siglo XX, marcando un hito en su desarrollo.

La adquisición de la Voz Antioquia representó un momento crucial en la historia de Caracol Radio. Restrepo recordó que, una huelga de músicos en la Voz de Antioquia generó una oportunidad que Restrepo y Gil Sánchez supieron aprovecha. Juntos adquirieron la Voz Antioquia a un grupo de industriales y, para financiar esta operación, vendieron Emisora Siglo XX, trasladando el transmisor a la Voz de Antioquia.

No obstante, la búsqueda de un socio capitalista los llevó a atraer a Coltejer, vendiéndole el 50% de la Voz de Antioquia. Esta alianza no solo aseguró la inversión pública de Coltejer, la empresa más importante del momento, sino que también generó beneficios económicos significativos, ya que Coltejer pagó por el 50% lo mismo que Restrepo y Gil Sánchez habían pagado por el 100%.

La expansión a Bogotá consolidó el crecimiento de Caracol Radio. Carlos Sanz de Santamaría y Alfonso López Michelsen fundaron en 1945 la Sociedad de Radiodifusión Interamericana, que tras los sucesos del 9 de abril de 1948 cambió su nombre a Emisoras Nuevo Mundo.