MinTIC creó canal de WhatsApp para denunciar y orientar a familias sobre bullying

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, presentó el canal de WhatsApp ‘Cero Bullying’ el cual fue creado para orientar a familias y docentes sobre riesgos digitales, así como herramientas para interpretar señales de bullying en niños y adolescentes.

La Ministra de las TIC, Carina Murcia, explicó que este canal lo lanzan en medio de unas cifras alarmantes. Según datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) del Ministerio de Educación entre 2020 y 2024 se presentaron 11 mil denuncias de bullying en las instituciones educativas, 1.326 de estos casos ocurrieron en plataformas digitales.

Para el 2024, se presentaron 4.749 casos, es decir, 631 casos más que en 2023. Estas situaciones tuvieron mayor prevalencia en estudiantes entre los 11 y 17 años, que cursan grados de sexto a once.

Desde el Ministerio recordaron que el bullying y el ciberacoso afectan la salud mental y la convivencia escolar, por lo que esta herramienta la presentan para que familiares, cuidadores y docentes tengan información clara para acompañar a los menores, y de ser necesario pasos para activar rutas de atención institucional y denunciar.

“Esta herramienta, enmarcada en el programa Ciberpaz, fomenta el uso responsable y seguro de las TIC. Integra un componente de inteligencia emocional para que los entornos digitales sean espacios seguros, reduciendo el acoso y el ciberbullying. Nuestro objetivo es claro: que niños, niñas, jóvenes, mujeres y la ciudadanía en general no sean víctimas, utilizando la pedagogía como la herramienta clave para entender la tecnología y prevenir amenazas como el grooming”, puntualizó la ministra TIC, Carina Murcia.

¿Qué ofrece este canal de whatsapp?

‘Cero Bullying’ fue diseñado para enviar contenidos diarios, explicaciones sencillas sobre riesgos digitales y herramientas para interpretar señales tempranas en niños y adolescentes. También, se incluyen guías para identificar comportamientos de riesgo en redes sociales, videojuegos, grupos de mensajería, entornos digitales académicos, recomendaciones para abordar conversaciones sensibles con menores, entre otros.

Casos de grooming en Colombia

Por su parte, desde el Ministerio informaron que los casos de ‘grooming’, es decir cuando un adulto se hace pasar por un menor en Internet o intenta establecer un contacto con niños y adolescentes, también han aumentado. La Policía Nacional registró 845 denuncias por divulgación de contenido sexual de menores en medios digitales durante 2024. Y en lo corrido de 2025, esta cifra ya supera los 700 casos.

Este canal tiene como fin proteger a niños, niñas y adolescentes, y preparar a las familias y a los entornos educativos para que logren actuar conocimiento frente a este tipo de amenazas que se originan en línea.

