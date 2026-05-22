Colombia avanza en tren interoceánico que conectaría Pacífico y Caribe

TRANSPORTE

El Ministerio de Transporte presentó los resultados del análisis preliminar del Corredor Férreo Interoceánico y dio inicio a los estudios detallados del proyecto que busca unir el Pacífico y el Caribe a través de 222 kilómetros de línea férrea en Chocó.

En ese sentido el proyecto podría convertir a Colombia en un nuevo corredor estratégico para el transporte de carga entre dos océanos y redefinir la conectividad logística y tecnológica del país. Además, indicó la cartera, que da inició a la etapa de estudios detallados que definirán la viabilidad técnica, ambiental, social y financiera de la obra.

La propuesta contempla una línea férrea de 222,3 kilómetros que conectaría dos puertos estratégicos ubicados en Juradó, sobre el Pacífico, y Titumate, en el Caribe chocoano. El corredor también integraría municipios como Riosucio, Unguía, Acandí y Turbo, en Antioquia.

Un corredor que podría cambiar la logística del país

Más allá de la construcción de una línea férrea, el proyecto es visto como una apuesta para aprovechar la ubicación geográfica de Colombia entre dos océanos y fortalecer las rutas de comercio internacional.

La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, aseguró que el corredor podría transformar la dinámica logística del país y abrir nuevas oportunidades para la región Pacífica.

“Hoy Colombia da un paso definitivo hacia la consolidación del tren interoceánico”, afirmó la funcionaria durante el evento realizado en Quibdó.

Según explicó, el proyecto no solo apunta a movilizar carga y conectar puertos, sino también a consolidar una plataforma multimodal con impacto en telecomunicaciones, tecnología y conectividad digital.

“Debe ligarse también a la tecnología, a que la región cuente con fibra óptica, que se convierta en un nodo que desarrolle telecomunicaciones, tecnología e innovación”, señaló la ministra.

El Ministerio de Transporte indicó que en las siguientes fases también se evaluará la construcción de infraestructura digital asociada, incluyendo redes de fibra óptica para fortalecer las comunicaciones y el acceso tecnológico en el territorio.

Impacto económico, social y ambiental

El Gobierno estima que cerca de 258 mil personas podrían beneficiarse directamente del proyecto, especialmente en municipios históricamente afectados por problemas de conectividad y falta de oportunidades económicas.

La infraestructura proyectada incluiría cerca de 28 kilómetros de túneles, más de 121 kilómetros de viaductos y casi 73 kilómetros de vía sobre terreno, diseñados para responder a las condiciones geográficas y ambientales del Chocó.

Uno de los puntos clave del proyecto es que incorpora criterios ambientales especiales para reducir impactos sobre ecosistemas y zonas cercanas al Parque Nacional Natural Los Katíos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Participación de comunidades y próximos pasos

Durante la etapa del análisis preliminar también se adelantaron espacios de diálogo con comunidades afrodescendientes e indígenas del territorio. Según el Ministerio, en el área de influencia fueron identificados 19 consejos comunitarios afro y 13 resguardos indígenas de pueblos Katío, Embera y Cuna.

“Las comunidades son protagonistas de este proceso”, afirmó la ministra, quien señaló que el desarrollo de infraestructura debe construirse “escuchando al territorio”.

Con el inicio de la nueva etapa, el país entra ahora en la fase que definirá si el proyecto puede ejecutarse técnica y financieramente, así como los costos, tiempos, impactos y modelos de operación del corredor.

De concretarse, el Corredor Férreo Interoceánico podría convertirse en una de las mayores transformaciones logísticas del país y en una nueva alternativa para conectar el comercio internacional entre el Pacífico y el Atlántico desde territorio colombiano.