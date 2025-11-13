MinTIC impulsa la integración femenina en tecnología y certifica a más de 700 mujeres

En la segunda edición del evento “Mujeres que inspiran, tecnología que transforma”, un espacio que se creó para impulsar el liderazgo femenino en la industria digital y para fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo tecnológico del país, permitió que más de 700 participantes se certificaran gratuitamente en temas de alto impacto para el futuro del trabajo.

“Quiero enaltecer el trabajo de nosotras, las mujeres, en el sector TI. Asumir grandes responsabilidades en esta industria cuesta un poco, y por eso ustedes son mujeres que inspiran, que demuestran que la tecnología debe ser para transformar las vidas, y que el trabajo que hacemos, desde el espacio donde estemos, merece ser reconocido. La tecnología nos impulsa a avanzar juntas, porque con cada mujer que aprende y enseña, acercamos al país a la verdadera equidad”, dijo la Ministra TIC, Carina Murcia.

Inscripciones para el Huawei ICT Competition

A su vez, la ministra anunció la apertura en Colombia de las inscripciones para el Huawei ICT Competition 2025–2026, una plataforma que permite el intercambio de conocimiento en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, invita a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos, profesionales, maestría y doctorado a representar a Colombia en la gran final global, en Shenzhen - China. Por esto, la Ministra invitó a las mujeres a participar en este importante evento.

“Desde 2017 varios equipos colombianos han estado, algunos incluso han llegado a la final, por lo que esperamos que muchos jóvenes y muchas mujeres se inscriban, para demostrar que nuestro talento no tiene fronteras. Gracias por confiar en Colombia, por hacer de la tecnología un camino para transformar vidas, y por acompañarnos en el Ministerio que conecta”, agregó la Ministra TIC, Carina Murcia.

Formación gratuita en Tecnologías de la Información

En el Ministerio TIC ofrece a mayores de 18 años, estudiantes técnicos, profesionales, empresarios y emprendedores colombianos accedan gratuitamente a una oferta especializada en temas TIC y así potenciar las habilidades digitales.

Nuevas alianzas para este programa

Este espacio también sirvió para que la Ministra Murcia diera la bienvenida oficial a Mercado Libre como nuevo aliado del programa AvanzaTEC. El encuentro contó con el apoyo de otros aliados estratégicos del ecosistema digital, entre ellos Fundación Telefónica Movistar, Oracle Academy, Fortinet, Google, Ericsson, ESRI, Huawei, Women IA, Geek Girls Latam, Más Mujeres en Apps, HP y el Fondo Nacional del Ahorro.

MinTIC asegura que más del 50% del país se encuentra conectado a internet

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, aseguró que actualmente el 56% del territorio colombiano cuenta con conexión a internet, con cerca de 8,5 millones de hogares conectados. Además, destacó que en las escuelas rurales, más de 19.000 instituciones ya cuentan con fibra óptica.

De igual manera la ministra destacó cuales son los principales retos para garantizar la conexión en todo el país, “el gran reto diría yo, como ministerio y como gobierno para conectar todo el país, es articular con los operadores, con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con la SIC y con todos los actores que hacen parte de este gran desarrollo de conectividad”, dijo la Ministra de Tecnologías de la Información, Carina Murcia.

“Nosotros no podemos como ministerio hacer un esfuerzo de presupuesto, un esfuerzo con llegar a conectar los hogares si las personas no están haciendo buen uso de este internet y si no lo están aprovechando, a través de nuestro programa de comunidades de conectividad, están haciendo uso del internet para otras cosas, que no es el propósito de lo que queremos”, agregó la ministra.