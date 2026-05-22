Precio del dólar en Venezuela reporta nuevos aumentos para HOY 22 de mayo de 2026 y cierre de semana

De fondo: Imagen del billete de 500 mil bolívares venezolanos. A la derecha hay una imagen translúcida de estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este viernes 22 de mayo de 2026. Así, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 22 de mayo de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 526,86940000 bolívares venezolanos (VES) para este viernes 22 de mayo de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($520,91420000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 610,37819990 bolívares.

610,37819990 bolívares. Yuan chino: 77,45801234 bolívares.

77,45801234 bolívares. Lira turca: 11,55131634 bolívares.

11,55131634 bolívares. Rublo ruso: 7,40089057 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 22 de mayo de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

100% Banco: 625,9061 para compra - 627,6666 para venta

625,9061 para compra - 627,6666 para venta Banco Mercantil: 590,2974 para compra - 611,0000 para venta

590,2974 para compra - 611,0000 para venta Banesco: 573,6739 para compra - 664,5607 para venta

573,6739 para compra - 664,5607 para venta Banco Exterior: 525,6596 para compra – 611,0000 para venta

525,6596 para compra – 611,0000 para venta BBVA Provincial : 569,9241 para compra - 610,3109 para venta

: 569,9241 para compra - 610,3109 para venta Otras instituciones: 582,9610 para compra - 568,6881 para venta

La economía de Venezuela creció 2.51% el primer trimestre de 2026

La economía de Venezuela creció un 2,51 % durante el primer trimestre respecto al mismo período del año pasado, aun cuando la actividad petrolera cayó un 2,12 %, según cifras oficiales difundidas por el BCV este miércoles.

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Así, los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Según el BCV, los sectores que más crecieron fueron actividades financieras y de seguros y comercio y reparación de vehículos, con incrementos del 13,46 % y del 8,67 %, respectivamente. En cambio, construcción se contrajo un 18,3 % y electricidad y agua, un 0,99 %, indicó el organismo emisor.

Esto deja un gran reto al gobierno interino, ya que de acuerdo con un informe difundido el pasado mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la economía venezolana crecerá un 7,4 % en 2026 respecto al año pasado, mientras que la inflación cerrará un 271,6 %.La agencia de la ONU prevé que la actividad petrolera crezca un 11,5 %, con una producción de crudo de hasta 1.211.000 barriles por día (bpd), un alza del 12 % en comparación con la del año pasado, que promedió en 1.081.000 bpd, según cifras oficiales.

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