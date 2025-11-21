Colombia refuerza protección digital para la niñez en Congreso Internacional de Infancia y Adolescencia

Colombia

Colombia reafirmó su compromiso para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos y delitos en línea durante el V Congreso Internacional de Infancia y Adolescencia, realizado en Bogotá bajo el lema “Protegiendo la niñez en la era digital”.

El evento reunió a instituciones públicas, sector privado, cooperación internacional, academia y organizaciones sociales para fortalecer estrategias de seguridad digital y judicialización de crímenes contra menores.

Según cifras de la Policía Nacional, en el transcurso de 2025 se han registrado 72 capturas, 12.062 páginas web bloqueadas y 355 incidentes gestionados relacionados con explotación sexual y riesgos digitales contra menores. Entre los casos atendidos se incluyen reportes de sextorsión, grooming, ciberbullying y cibercasos en redes.

El congreso fue liderado por la Policía Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Renacer. Además, sentó bases para la construcción del Plan de Acción 2026 del Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, donde niñas, niños y adolescentes participarán directamente con voz incidente en la formulación de políticas.

La magnitud del desafío exige coordinación internacional. Según Childlight–Global Child Safety Institute, más de 300 millones de menores en el mundo son víctimas de explotación y abuso sexual en línea cada año.

Los paneles del evento abordaron prevención, atención, judicialización, derechos digitales, protección frente a tecnologías emergentes, y desafíos derivados del cambio tecnológico.

También se analizaron avances en la implementación de la Ley 2489 de 2025, que regula la Política Nacional para la Protección de la Niñez en Entornos Digitales.

El encuentro concluyó con un llamado a consolidar entornos seguros, confiables y protectores para la infancia: “Garantizar la protección digital es una responsabilidad compartida”, señalaron los organizadores.