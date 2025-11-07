MinTIC dijo no a proyecto de la Universidad Montemariana: Mineducación había dado viabilidad

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, manifestó su rechazo por la reciente decisión del nuevo Ministerio de las TIC de no financiar el proyecto de la Universidad Montemariana, una iniciativa que durante más de un año contó con el respaldo y acompañamiento del Ministerio de Educación, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y otras entidades del Gobierno Nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El mandatario explicó que el proyecto ya había obtenido la viabilidad técnica del Ministerio de Educación, lo que representaba un paso decisivo para su ejecución en beneficio de las comunidades del Centro de Bolívar, especialmente de las víctimas del conflicto armado.

“Después de un año de trabajo y de cumplir con todos los requisitos técnicos, hoy el nuevo Ministerio de las TIC sale a decir que no puede financiar el proyecto. Estoy muy decepcionado. El presidente ha dado directrices claras sobre el apoyo a la educación y el desarrollo regional, pero parece que algunos funcionarios no las acatan”, manifestó Arana.

El gobernador lamentó que decisiones como esta afecten los esfuerzos por llevar educación superior a los territorios más apartados, y aseguró que seguirá buscando caminos para que el proyecto no se detenga.

“Estoy decepcionado de la política, porque se engaña a la gente y no se cumplen los compromisos. Aun así, no vamos a desistir. Desde la Gobernación buscaremos alternativas, porque no vamos a dejar tiradas a las comunidades del Centro de Bolívar”, concluyó.