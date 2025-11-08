MinTIC se pronunció tras negativa a proyecto de Universidad Montemariana: ¿Qué dijo?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en relación con el proyecto “Universidad Montes de María”, informó lo siguiente:

A pocas horas de entrar en vigor la restricción establecida en el marco de la Ley de Garantías Electorales, y conforme a los plazos que esta impone para la suscripción de convenios con entes territoriales, a la fecha (7 de noviembre de 2025) no se cuenta con los elementos técnicos, financieros y jurídicos necesarios para la firma del convenio asociado al proyecto mencionado.

La documentación requerida para su verificación fue radicada por la Gobernación de Bolívar el 4 de noviembre, y un análisis preliminar, se determinó que el proyecto aún no alcanza el nivel de maduración técnica exigido para avanzar en su viabilidad.

En la suscripción del convenio participan la Gobernación de Bolívar, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Universidad de Cartagena.

Dijo la cartera, que si bien todas las entidades han manifestado su voluntad de colaboración mediante cartas de intención, dichas comunicaciones no constituyen un cierre financiero, ni garantizan la disponibilidad total de los recursos necesarios para la ejecución y culminación del proyecto.

El Ministerio TIC enfatiza que todas las actuaciones adelantadas por sus equipos técnicos y jurídicos se han desarrollado con total transparencia, rigor y responsabilidad, en cumplimiento de las competencias de cada área y en coherencia con la misión institucional de impulsar la transformación digital y la articulación con la educación en los territorios.

“Continuamos trabajando por fortalecer los proyectos tecnológicos y educativos del país, y mantenemos la disposición para seguir construyendo, de manera conjunta con las entidades nacionales y territoriales, iniciativas que promuevan la conectividad, la innovación y la formación de talento digital en beneficio de las y los colombianos, tal como se ha venido haciendo a través de iniciativas exitosas como Mompox Inteligente, Digital y Conectado”.