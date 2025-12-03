“Llevamos más de una semana sin agua”: comunidad de cinco barrios en Floridablanca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jhon Barrios, líder social y representante de la Junta de Acción Comunal de Alares

Los habitantes de los barrios Alares, Oasis, El Reposo, Robles y Santa Helena denuncian que llevan más de una semana con cortes intermitentes de agua.

Según ellos, debido a un daño que no ha tenido una solución definitiva.

El punto crítico estaría en un sector de Santa Helena, cerca de La Trinidad, donde una fuga en una red del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) lleva varios días sin una reparación total.

Los residentes aseguran que el tubo se revienta cada vez que pasa un vehículo y que el agua se desperdicia durante horas.

“Los trabajadores del acueducto vienen, medio arreglan y el tubo vuelve a estallar cuando pasa un carro. Mientras tanto, nos quitan el agua día por medio y ni siquiera nos avisan”, comentó Jhon Barrios, líder social y representante de la Junta de Acción Comunal de Alares.

La comunidad afirma que esta situación afecta a guarderías, adultos mayores y centros comunitarios que se quedan sin servicio durante varias horas al día.

Incluso señalan que, la semana pasada, un bus quedó atrapado en el hueco que dejó la reparación inconclusa.

Según Barrios, las solicitudes y derechos de petición ya fueron radicados, pero los cortes siguen siendo frecuentes. Los habitantes piden un arreglo de fondo, pues consideran que la tubería ya cumplió su vida útil y que los daños continuarán mientras no se reemplace.

Como respuesta, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó, a través de un comunicado, que atenderá el daño en la red secundaria del barrio Santa Helena.

También anunció que este 3 de diciembre suspendió el suministro de agua potable en algunos sectores de Floridablanca, con restablecimiento previsto hasta las 6:00 p.m.

La entidad recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua y utilizar de manera adecuada los tanques de almacenamiento mientras avanza la reparación.