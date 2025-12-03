Noche violenta: tres asesinatos casi a la misma hora en tres sectores diferentes en Bucaramanga

Bucaramanga

Bucaramanga vivió una noche violenta. En un lapso de menos de tres horas, entre las 9:45 de la noche del martes 2 de diciembre y la medianoche, tres ataques con arma de fuego en distintos puntos de la ciudad dejaron tres personas muertas y una gravemente herida. La Policía investiga si los hechos guardan relación entre sí o responden a dinámicas criminales distintas.

Primer asesinato: un ataque ligado a problemas pasionales en el barrio Girardot

El primer caso se registró hacia las 9:45 p.m. en la carrera 4 #27-34 del barrio Girardot, donde fue asesinado Eduardo Ramón Piña Pérez, ciudadano extranjero de 35 años.

Según el informe policial, Piña se encontraba en vía pública junto a una mujer cuando un hombre llegó en motocicleta. Al verlo, la víctima se abalanzó sobre él, momento en el que el agresor desenfundó un arma y le disparó tres veces: en la cabeza, el abdomen y cerca a la pelvis.

Lea también: Fiscalía revela cómo se ejecutó el robo a una Joyería en Bucaramanga que dejó un policía muerto

Aunque la Policía lo trasladó al Hospital Universitario de Santander, el hombre ingresó sin signos vitales. El caso estaría relacionado con una riña por problemas pasionales. Las autoridades no confirman capturas por este hecho.

Doble homicidio: dos hombres asesinados frente a un bar en la ‘Zona Rosa’

Dos horas después, a las 11:30 p.m., se volvió a presentar otro hecho de sicariato, esta vez en la carrera 31 con calle 33 del sector conocido como ‘Zona Rosa’, donde dos hombres fueron asesinados a tiros mientras ingerían bebidas alcohólicas frente al establecimiento llamado “Mafia”.

Las víctimas fueron identificadas como: César David Rueda Tenorio, alias ‘Mogol’, quien registraba varias anotaciones por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, estafa y hurto. Y un hombre aún no identificado, conocido en la zona como “Jorge”.

Podría interesarle: Vivir a oscuras: barrios de Bucaramanga denuncian que el alumbrado público brilla por su ausencia

De acuerdo con las autoridades, dos sicarios llegaron en una motocicleta azul, con cascos oscuros y viseras cerradas. El parrillero disparó repetidamente, causándoles heridas mortales en el momento.

La Policía informó que este doble crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas y disputas por control territorial en la venta de drogas sintéticas tipo ‘Tusi’. Tampoco hubo capturas.

Tercer ataque: un panadero fue herido tras salir de una reunión de la barra de Atlético Bucaramanga

Ya hacia la medianoche, un nuevo ataque armado se registró en Quebradaseca con carrera 21, donde resultó gravemente herido un joven de oficio panadero, identificado Maicol Stiven Jaimes Vargas, de 25 años.

Según el reporte, la víctima había salido de una reunión de la barra del Atlético Bucaramanga y se dirigía a su casa en el barrio La Joya. Cuando transitaba por la zona de Quebradaseca, fue abordado por dos hombres en motocicleta, el parrillero le disparó en ocho ocasiones, impactándolo en el abdomen, tórax y brazos.

Otras noticias: Docente fue asesinada tras quedar en medio de un ataque con arma de fuego en el norte de Bucaramanga

El joven, quien tiene antecedentes por hurto en 2019 y 2020, fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde permanece con pronóstico reservado tras ser intervenido quirúrgicamente.

Por ahora, los tres casos presentan patrones comunes: sicarios en motocicleta, uso de armas de fuego y móviles asociados a disputas personales o al control de economías ilegales.