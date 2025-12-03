Fiscalía revela cómo se ejecutó el robo a una Joyería en Bucaramanga que dejó un policía muerto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló este martes 2 de diciembre, los detalles del violento asalto registrado el pasado 29 de noviembre en la Joyería Caracas, en el cuarto piso de la Cuarta Etapa del Centro Comercial Cabecera, un hecho que terminó en tragedia por la muerte de un Policía y que ha conmocionado a Bucaramanga.

Los cinco capturados: Adrián Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lánchez, Karina Michelis Criado Pumarejo, Johnny José Rodríguez Castillo y Orlando José Cabrera Méndez, fueron presentados ante un juez, quien escuchó la reconstrucción minuciosa de los hechos realizada por el fiscal del caso. A todos les fueron imputados los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego agravado.

El plan: inteligencia desde la mañana y armas de fuego dentro del centro comercial

Según la Fiscalía, dos de los implicados, González Garavito y Lánchez, llegaron desde horas de la mañana al centro comercial para vigilar la zona y marcar el momento exacto del ingreso al local. Frente al establecimiento permanecieron en actitud de alerta, encargados de advertir cualquier movimiento de seguridad.

Hacia las 2:45 p. m., otros tres integrantes del grupo, Criado Pumarejo y Rodríguez Castillo, seguidos después por Cabrera Méndez, ingresaron al local simulando ser clientes. Una vez adentro sacaron armas de fuego, intimidaron a los empleados y comenzaron a extraer joyas avaluadas en 900 millones de pesos, guardándolas en bolsas mientras movían estanterías para acceder a más mercancía.

La reacción policial y la balacera en el Centro Comercial Cuarta Etapa

A las afueras del local, unidades de la Sijín ya estaban desplegadas: una fuente confidencial había advertido del posible robo. Cuando los asaltantes intentaron salir del establecimiento, los uniformados reaccionaron y se produjo un cruce de disparos.

Uno de los delincuentes fue abatido en el lugar tras ser impactado por la Policía. Pero otro de los proyectiles, disparado desde el interior por los asaltantes, hirió gravemente al intendente jefe Fredy Francisco Leal Briseño, quien sufrió lesiones internas severas en tórax, pulmón y vértebras, que le causaron la muerte poco después.

La Fiscalía detalló con precisión médica las heridas del uniformado, recalcando que se trató de un ataque directo con arma de fuego durante el ejercicio de sus funciones, lo que agrava la penalidad del homicidio imputado.

Delitos, agravantes y penas que podrían superar los 500 meses

Durante la audiencia, el fiscal explicó que el homicidio se imputa en su modalidad agravada, con tres circunstancias especialmente graves:

Que se cometió para facilitar otro delito.

Que fue ejecutado con arma de fuego.

Que la víctima era miembro de la Fuerza Pública en ejercicio.

Solo por ese delito, la pena puede oscilar entre 500 y 700 meses de prisión.

A ello se suma el hurto calificado y agravado, que quedó en grado de tentativa, “pues no lograron huir con las joyas. Y el porte ilegal de armas agravado, cuya pena puede duplicarse al haberse cometido en participación criminal”.

Los procesados guardaron silencio: ninguno aceptó cargos

Los cinco capturados escucharon la imputación sin realizar intervenciones, mientras el despacho insistía en el carácter público de la audiencia. La Fiscalía dejó claro que los implicados actuaron con dolo directo, es decir, sabiendo y queriendo ejecutar el robo y emplear las armas, incluso contra la vida de funcionarios policiales.

Los procesados permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial, que continúa bajo la mirada atenta de la ciudadanía y los medios locales.