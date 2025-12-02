En Bucaramanga, despidieron al intendente Fredy Leal con calle de honor

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El intendente Fredy Francisco Leal Briceño, quien murió tras recibir un disparo de los delincuentes que intentaron hurtar una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa, fue despedido este lunes en Jardines La Colina, en Bucaramanga.

Toda la ceremonia se realizó dentro del mismo complejo, desde la capilla hasta el entierro, en medio del acompañamiento de la Policía Metropolitana y de su familia.

En la capilla La Resurrección, policías y ciudadanos formaron una guardia de honor a lado y lado del camino para acompañar el traslado del intendente. El ambiente fue silencioso, marcado por respeto y mensajes de apoyo a su familia.

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Quintero, destacó la actuación del uniformado durante el intento de hurto.

“Fredy Francisco Leal Briceño murió cumpliendo lo que siempre consideró su deber: proteger a la comunidad. Y su actuar valeroso es la representación más noble de un ser humano que sale a servir con la vocación de cuidar a los demás, aún sin saber lo que le espera”, expresó Quintero.

Después del mensaje institucional, la hermana del intendente, Paola Leal, habló del gran hombre y hermano que fue.

“El sábado 29 de noviembre, Bucaramanga, mi hermano no actuó solo como policía, sino como el hombre que siempre fue. Un hombre dispuesto a proteger a la ciudadanía, incluso cuando eso, significado sea arriesgar su propia vida”.

Después del mensaje de la familia, el Goes (Grupos Operativos Especiales de Seguridad) realizó el llamado póstumo, una ceremonia interna que solo se hace cuando un miembro del grupo operativo muere en cumplimiento de su labor, y busca dejar constancia de su servicio dentro de la unidad.

En este acto, los uniformados se forman frente al lugar de la despedida, hacen un saludo final y leen un mensaje que reconoce la memoria, la labor y el sacrificio del compañero fallecido.

La despedida terminó dentro del mismo Jardines La Colina, donde se realizó el entierro del intendente en medio del acompañamiento de sus compañeros. Su hermana pidió que la muerte de Fredy no sea en vano y lo despidió recordando el apodo con el que él la llamaba desde siempre: “brujita”.