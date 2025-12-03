Ejército dio de baja a alias “Cinco”, cabecilla del frente 36 y cercano a Calarcá, en Antioquia

Medellín, Antioquia

Alias “Cinco”, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc y uno de los hombres más cercanos a alias Calarcá, fue dado de baja en un combate de encuentro con tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 en zona rural del municipio de Angostura, norte de Antioquia.

El enfrentamiento ocurrió en la vereda Cañaveral Alto, donde las tropas adelantaban operaciones dentro del Plan de Campaña Operacional Ayacucho, que busca debilitar las capacidades armadas de los grupos residuales en Antioquia.

Un cabecilla de alto valor

El brigadier general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, explicó que la identificación del cuerpo fue posible gracias a un arma de origen estadounidense que portaba el cabecilla, lo que permitió confirmar que se trataba de alias “Cinco”. El oficial señaló que este hombre era uno de los principales articuladores del frente 36 y cercano colaborador de alias Calarcá, con participación en acciones violentas recientes en el norte y nordeste del departamento.

Material incautado

Tras el combate, las tropas incautaron dos fusiles, dos pistolas, un revólver, munición de diferentes calibres, proveedores, dos celulares, un par de esposas y dos motocicletas de alto cilindraje (una XTZ 250 y una Honda 190).