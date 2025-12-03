Capturan a pareja que transportaba tres lanzagranadas en operativo de tránsito en Tarazá

Tarazá, Antioquia

En un control vial realizado en el sector de Mina Vieja, en la vía Los Llanos y Tarazá, la Policía Nacional capturó a una pareja que transportaba tres lanzagranadas modelo RPG calibre 40mm de origen búlgaro, armamento de alto poder que presuntamente abastecería a estructuras criminales que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño.

El procedimiento se llevó a cabo como parte de los operativos de prevención vial adelantados por el Grupo de Intervención 2 (GUNIR) Yarumal, en el marco de la estrategia Actuando por Antioquia y el plan Cazador. Al inspeccionar el vehículo en el puesto de control, las autoridades hallaron el material bélico escondido en su interior.

La acción policial afecta de manera directa la logística de organizaciones criminales que operan en la subregión, al impedir la circulación de armamento de uso restringido que representa un riesgo elevado para la población.

Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, se trataría de Francisco Alonso Muñoz y Aleida María Muñoz, quienes fueron puestos a dispocisión de las autoridades, reiterando el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana. También se anunció que continuarán las operaciones ofensivas contra las economías ilícitas y estructuras que atentan contra la convivencia, en el marco de la estrategia de Seguridad, Dignidad y Democracia.