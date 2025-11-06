Sebastián Villa, decisivo y figura con Independiente de Rivadavia en definición de Copa Argentina

Sebastián Villa en final de Copa Argentina con Independiente de Rvadavia ante Argentinos Juniors 2025.

El mendocino Independiente Rivadavia se consagró por primera vez campeón de la Copa Argentina al imponerse 5-3 este miércoles por penales a Argentinos Juniors, tras empatar 2-2 en los 90 minutos, y obtuvo la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

De esta manera, ‘La Lepra’, como se conoce al club de Mendoza, hará su debut absoluto en el principal torneo de clubes de Conmebol, y se sumará a Platense, campeón del Torneo Apertura argentino, y a Rosario Central, el mejor en la tabla anual que contempla ambos certámenes de liga de la temporada.

Sebastián Villa tras ser absuelto y avanzar a la final de Copa Argentina: “Habló la justicia por mí”

En una definición que se disputó en el estadio de Instituto, en Córdoba (centro), ante unos 25.000 espectadores, Independiente Rivadavia alzó el título más importante de su historia, el primero en la máxima categoría del fútbol argentino.

Sebastián Villa, figura clave en la conquista del título

El colombiano Sebastián Villa, que ya había sido el verdugo de River Plate en las semifinales, se encargó de sentenciar el duelo al anotar el quinto y último penal con un remate potente y seco, inalcanzable para el portero Sergio “Chiquito” Romero.

Video: Borja falló y Villa fue la gran figura en la eliminación de River de la Copa Argentina

Ya en los 90 minutos Independiente Rivadavia había hecho méritos, y se había puesto temprano en ventaja con un cabezazo del delantero paraguayo Alex Arce (9 minutos), y el panorama parecía más claro cuando el antioqueño asistió a Matías Fernández (62′).

Así fue la asistencia de Sebastián Villa

Pero ‘La Lepra’, que ya se había quedado con uno menos por la expulsión de Amarfil (41′) en la primera mitad, debió soportar el vendaval de Argentinos, que descontó enseguida a través de Alan Lescano (63′).

En tiempo agregado, Independiente Rivadavia sufrió otra expulsión, la de Alejo Osella (90+2′), y pronto llegó el empate de Erik Godoy (90+7′), que mandó a la red uno de los tantos rebotes que caían sobre el área mendocina.

El desequilibrio en los penales llegó en el cuarto penal de la serie, cuando Gonzalo Marinelli, el portero que entró a los 89 minutos por la lesión del titular Ezequiel Centurión, detuvo el penal de Tomás Molina.

Villa no falló y su equipo festejó

“Todos los días nos fuimos potenciando a lo largo del torneo”, destacó el extremo colombiano, figura del equipo en la Copa Argentina con 4 goles, además de los penales señalados en los desempates.

Independiente Rivadavia sucede en el palmarés a Central Córdoba de Santiago del Estero, y es el noveno campeón en la historia del torneo, que tiene como máximo ganador a Boca Juniors, vencedor en cuatro ocasiones.

Video: Insólita expulsión de Sebastián Villa en empate de Independiente Rivadavia con Godoy Cruz

Así fue el penalti decisivo de Sebastián Villa:

Declaraciones de Sebastián Villa tras salir campeón

Después de la victoria en la tanda de penaltis, el delantero ofreció declaraciones con TYC Sports, donde aseguró:

“Somos un equipo humilde, con muchos huevos”, afirmó. A continuación las declaraciones completas del atacante con pasado en Tolima, Boca Juniors y Beroe.