El CNE reconoce personería jurídica del Pacto Histórico con fusión clave: Comunista, UP y Polo

Este miércoles, a cinco días del cierre de las inscripciones para las elecciones al Congreso, el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, como resultado de la fusión entre los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático.

”RECONOCER la personería jurídica del MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, resultado de la fusión del PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA, el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, la cual únicamente surtirá efectos a partir de la ejecutoria de los actos administrativos que pongan fin a los procesos sancionatorios en curso contra dichas organizaciones políticas, iniciados hasta la fecha de esta decisión, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta actuación”.

Tras reconocer su personería jurídica, el Consejo Nacional Electoral inscribió además al Pacto Histórico en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

“INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS, una vez culminados y en firme los procesos sancionatorios en curso contra las agrupaciones políticas que integran la fusión, iniciados hasta la fecha de esta decisión, el acta de fundación, los estatutos (incluido el reglamento de bancadas y el Código de Ética) y el programa político del MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, con los controles de constitucionalidad y legalidad efectuados en este acto administrativo”.

#ATENCIÓN El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, como resultado de la fusión entre los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático.



Pese a esto, el tribunal electoral otorgó un plazo de 15 días para la terminación y firmeza de los procesos sancionatorios en curso contra las agrupaciones políticas que integran la fusión y agregan que producto de la disolución del Partido Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista Colombiano, el Movimiento Político Pactó Histórico asumirá ahora todos los derechos y las obligaciones de dichas organizaciones políticas.

Con esta decisión entonces el Pacto Histórico tiene vía libre para inscribir sus listas al Senado y la Cámara de Representante. Hasta el momento la fecha fijada para llevar a cabo esta inscripción es este viernes 5 de diciembre.

Frente a esto es clave señalar que el Pacto Histórico se inscribirá en coalición con los partidos Progresistas y Unión Patriótica, los cuales también solicitaron hacer parte de la fusión, pero hasta el momento no han sido autorizados por el CNE. Además, al ser reconocido como un nuevo partido político, no superaría el umbral del 15%.