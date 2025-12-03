Partido Conservador vuelve a extender plazo de inscripción de precandidaturas presidenciales

Colombia

El Partido Conservador volvió a extender, ahora hasta el 10 de diciembre, el plazo de inscripción de sus precandidaturas presidenciales para las elecciones de 2026.

La propuesta al interior del Directorio Nacional del partido vino del sector petrista de la colectividad y aunque se tomó por mayorías, no fue unánime la votación.

Lo que argumentaron fue que no se podían mezclar las decisiones relacionadas con la selección de los precandidatos a la presidencia junto con la conformación de las listas que presentarán al Congreso, de modo que se terminó corriendo el plazo 8 días más.

Hay que señalar que hasta ahora el Partido Conservador tiene ya tres precandidatos inscritos: el senador Efraín Cepeda, el exministro Rubén Darío Lizarralde y la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño.

Lo que falta y a quien estarían esperando, es al ex contralor, Felipe Córdoba, para que se inscriba también.

De hecho el pasado 11 de noviembre el partido ya había corrido esta fecha de inscripción de candidaturas para la Presidencia. En ese momento, la decisión se tomó tras la publicación de una carta en la que 12 de los 22 miembros del Directorio Nacional pedían que este plazo se extendiera para poder incluir al excontralor y ahora precandidato presidencial Felipe Córdoba en la contienda interna del partido.