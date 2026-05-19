De La Espriella denunció amenazas de muerte en su contra y aseguró medidas para protegerse

En un video publicado en su cuenta de X, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a referirse sobre las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días y aseguró que han arreciado los ataques y las mentiras sobre su campaña en la última fase de la campaña, previo a las elecciones del próximo 31 de mayo.

“Tomaré todas las medidas necesarias para protegerme, porque esta batalla hay que ganarla vivos y junto al pueblo colombiano”, aseguró el candidato.

Se refirió a las más recientes amenazas que ha recibido en medio de la campaña y expuso el caso de la información que recibió la semana pasada, de “fuentes creíbles”, sobre un intento de asesinato con francotiradores.

“Recibí información de fuentes creíbles según la cual existe un plan para asesinarme, y para ello ya habrían contratado un equipo de francotiradores, para atentar contra mi vida. Los mismos francotiradores, según me dicen esas fuentes, que son de alta credibilidad, ya asesinaron a dos ciudadanos en meses anteriores que fueron conocidos por la opinión pública”

Aseguró que ya puso en conocimiento de las autoridades competentes las amenazas de las que ha sido objeto en los últimos días.

Se refirió al asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, ocurridos el pasado viernes en el departamento del Meta y responsabilizó al “narcoterrorista Calarcá”, quien es el criminal que controla esta zona del país.

“Ese criminal ordenó esos homicidios para mandarme un mensaje claro. Que fuera al entierro de mis líderes muertos en zona dominada por él y allí me iban a dar de baja”, denunció el candidato presidencial.

Aseguró que ha recibido ataques sistemáticos desde otras campañas políticas, por el uso constante de atril blindado y chaleco antibalas.

“Mientras todo esto sucede, desde otros sectores se atreven a insultarme porque uso chaleco antibalas o atril blindado. Yo no nací el día en que repartieron el miedo, pero tampoco el día en que repartieron las trampas, cazabobos. No me voy a dejar cazar”, señaló De la Espriella, haciendo referencia, sin mencionarla, a lo que dijo el pasado sábado la candidata Paloma Valencia.

El abogado y aspirante presidencial aseguró en su momento que no está dispuesto a abandonar su candidatura ni a detener sus eventos de campaña. Advirtió que tomaría las medidas de protección necesarias para continuar en su ejercicio político con la mayor seguridad posible.