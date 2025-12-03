Amigos piden justicia tras homicidio de Jean Claude Bossard en Bogotá

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, amigo de Jean Claude Bossard con quien compartió la afición de los deportes con las motos lamentó la muerte del joven barranquillero.

“Qué triste noticia, amigo. Hoy el dolor toca nuestra puerta con esta partida inesperada e injusta. Descansa en paz, Jean Claude. Abrazo fuerte para tu papá, tu mamá y toda tu familia. Nos harás mucha falta”, manifestó.

Mientras tanto, Rafael Madero, presidente de la Junta de Fenalco Atlántico, amigo de la familia del joven recordó que se encontraba en Bogotá “haciendo un esfuerzo para seguir con sus estudios”.

Asimismo, dijo que este crimen refleja las fallas en materia de seguridad no solo en Bogotá, sino en todo el país. Hizo un llamado a las autoridades para que este crimen no quede impune.

“Los padres habían viajado a Bogotá para celebrar su cumpleaños. Es una familia ejemplar y, por ende, estamos golpeados y es lamentable que en Colombia se siga viendo esta inseguridad”.

Último video de Jean Claude antes de ser asesinado

El joven Jean Claude Bossard hacía un video refiriéndose de por qué prefería caminar que movilizarse en un vehículo. Había manifestado que la probabilidad de morir en un vehículo es muy alta ante las situaciones imprevistas que se podrían presentar como el estallido de una llanta.

Curiosamente, el video fue horas antes de ser asesinado en Bogotá en la localidad de Usaquén en la avenida 19 con calle 107 tras un intento de hurto.

“Las bici no me gustan, yo ando es a pie, siempre a pie, mejor a pie que en un carro que en donde te estrelles, la posibilidad que se explote es gigante y te mueras”, manifestó.