Nuevo tiroteo en Bogotá: ladrón y víctima murieron en el lugar de los hechos

Nuevo tiroteo en Bogotá: un presunto ladrón fue abatido // Caracol Radio

Hace pocos minutos, se registró un tiroteo en la calle 106 con carrera 19, en el norte de Bogotá que estremeció a los ciudadanos que recurren esta zona comercial.

Al parecer la persona abatida sería un delincuente que robaba en la zona.

Las autoridades acordonaron la vía sentido sur-norte mientras realizan el levantamiento del cuerpo.

La Policía adelanta las investigaciones recogiendo testimonios y analizando las cámaras de seguridad.

Noticia en desarrollo…