Nuevo tiroteo en Bogotá: ladrón y víctima murieron en el lugar de los hechos
Las autoridades acordonaron la calle 106 con Carrera 19 mientras hacen el levantamiento del cuerpo y adelantan investigaciones.
Hace pocos minutos, se registró un tiroteo en la calle 106 con carrera 19, en el norte de Bogotá que estremeció a los ciudadanos que recurren esta zona comercial.
Al parecer la persona abatida sería un delincuente que robaba en la zona.
Las autoridades acordonaron la vía sentido sur-norte mientras realizan el levantamiento del cuerpo.
La Policía adelanta las investigaciones recogiendo testimonios y analizando las cámaras de seguridad.
Noticia en desarrollo…