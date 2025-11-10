Cali

Ataque con drones a subestación de Policía en Jamundí, Valle

Enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc

Ataque con explosivos a subestación de Policía en Robles, zona rural de Jamundí

La subestación de Policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, Valle, fue atacada con drones. Según información preliminar, el ataque habría sido ejecutado por integrantes del frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Las autoridades reportan que tropas del Ejército Nacional respondieron de inmediato, generando fuertes enfrentamientos en el área. Hasta el momento, no se han registrado personas heridas ni víctimas fatales.

Las fuerzas armadas han desplegado unidades adicionales en la zona para contener la situación y garantizar la seguridad de la población.

La Policía metropolitana confirmó que se registraron daños a la Infraestructura.

