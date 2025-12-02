Desmantelan red que robaba motos y las vendía como nuevas en Medellín

Medellín, Antioquia

Un operativo articulado permitió ubicar y capturar a ocho presuntos integrantes de una estructura dedicada al hurto y “blanqueo” de motocicletas en Medellín y otras zonas del país. Las detenciones se realizaron de manera simultánea en Medellín, Planeta Rica (Córdoba) y Aguachica (Cesar), tras una investigación técnica y de seguimiento.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, “Es importante resaltar que toda la investigación se desarrolló aquí, en la ciudad de Medellín, desde donde se coordinó el desmantelamiento de una red que operaba en varias regiones del país”

Cómo operaba la red

De acuerdo con los investigadores, el grupo adquiría motocicletas robadas para luego modificarles los sistemas de identificación —motor y chasis— y así darles una nueva identidad. Con el apoyo de personas vinculadas a organismos de tránsito, ingresaban la información alterada al sistema RUNT y lograban expedir matrículas y documentos presuntamente falsos, lo que les permitía venderlas como si fueran completamente legales.

Las negociaciones se realizaban principalmente a través de plataformas digitales, donde las víctimas adquirían motos aparentemente nuevas y “en regla”.

Los capturados y el proceso judicial

Los ocho presuntos integrantes de la red enfrentan procesos por delitos como falsedad marcaria, receptación agravada, falsedad en documento público, fraude procesal y acceso abusivo a sistemas informáticos.

Todos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continúa la investigación para determinar si existen más personas vinculadas, incluyendo funcionarios de tránsito que habrían facilitado los trámites irregulares.